- A descoberta de uma faca escondida num guarda-roupa leva a intervenção da polícia

Em uma aconchegante cidade bávara de Pfarrkirchen, localizada no distrito de Rottal-Inn, uma lâmina exposta desencadeou uma ação substancial das forças policiais. De acordo com as autoridades, uma pessoa que passava relatou ter visto um homem com uma faca de bolso dobrada perto da estação de trem. Proativamente, vários agentes policiais foram enviados rapidamente para encontrar o homem estimado entre 35 e 40 anos.

Após aproximadamente três horas e meia, os oficiais conseguiram deter um suspeito. O homem detido tinha 42 anos e carregava uma faca compacta, semelhante a uma faca de corte. Essas facas são comumente utilizadas por profissionais para cortar papel alumínio ou papelão. Os oficiais reiteraram que não houve ameaças direcionadas a ninguém pelo homem. A estação de polícia local agora investigará as circunstâncias.

O recente ataque com faca em Solingen, que resultou em três mortes, desencadeou um diálogo contínuo na Alemanha sobre o fortalecimento das regulamentações de armas de fogo, especialmente em relação a facas.

