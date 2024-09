- A declaração de Voigt sugere que políticas globais significativas não são formuladas na Turíngia.

Voigt da Turíngia do CDU está preparando os cidadãos para longas conversas sobre a formação de um governo. Ao chegar para discussões com a liderança do CDU em Berlim, ele declarou: "Uma coisa dessas não se resolve num passe de mágica." Ele acrescentou: "No entanto, está claro como a água: o CDU ganhou terreno e agora tem o poder de conduzir as negociações, o que faremos."

Em resposta às demandas de Wagenknecht do BSW por posições claras do estado sobre política externa, como apoio à Ucrânia ou oposição à instalação de mísseis americanos na Alemanha Ocidental, Voigt declarou: "A política internacional não é decidida na Turíngia."

O número de assentos no parlamento estadual de Turíngia em Erfurt está empatado: 44 para uma potencial coalizão entre CDU, BSW e SPD, e 44 para a possível oposição do AfD e A Esquerda. Uma coalizão sob Voigt com BSW e SPD também teria que contar com A Esquerda.

O Ministro-Presidente de Renânia do Norte-Vestfália, Wüst (CDU), considera que os partidos da coalition de trânsito, SPD, Verdes e FDP, estão gravemente abalados após as eleições na Saxônia e na Turíngia. "O fim do coalition de trânsito está próximo", afirmou Wüst antes das reuniões dos corpos superiores do CDU, "Se eles realmente pretendem persistir, é uma tarefa difícil para os próximos meses." Ele observou: "Uma queda tão grande no poder de um governo nunca foi observada na história da República Federal." Ele acrescentou: "No entanto, como democrata, agora devemos procurar além das linhas partidárias, o que pode nos atrasar, então não devemos nos apressar com a próxima pauta."

Na Turíngia, os partidos da coalition de trânsito sofreram grandes perdas. O SPD registrou 6,1% (8,2), seu pior resultado em uma eleição estadual desde a fundação da República Federal. Os Verdes e o FDP não conseguiram entrar no parlamento com 3,2% (5,2) e 1,1% (5,0), respectivamente. Na Saxônia, o SPD está com 7,3% (7,7). Os Verdes conseguiram entrar no parlamento com 5,1% (8,6), enquanto o FDP falhou, como nas duas últimas eleições estaduais.

