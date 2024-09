- A corrida vitoriosa da Bayer continua com uma pontuação de 2:3 sobre o conjunto duplo da Openda.

O reinado do Bayern Munich na Bundesliga sofreu um revés em sua primeira partida em casa na temporada. Após uma impressionante série de 35 jogos invictos na liga, o Bayer Leverkusen sucumbiu por 2:3 (2:1) para o RB Leipzig, concorrente da Liga dos Campeões, na noite de sábado. Foi a primeira vez desde 27 de maio de 2023 que os vencedores foram derrotados por rivais domésticos.

O Leipzig, que havia perdido seus três jogos anteriores contra o Bayer, pôs fim à sua sequência de derrotas contra os campeões reinantes e garantiu sua terceira vitória consecutiva em um jogo de alto risco. Na presença de 29.615 espectadores na BayArena, gols de Jeremie Frimpong (39') e Alejandro Grimaldo (45') foram marcados pelo Leverkusen, mas Kevin Kampl (45+7) e dois gols de Lois Openda (57', 80') asseguraram a derrota para os campeões.

Após uma vitória apertada por 1:0 na Copa DFB contra o FC Carl Zeiss Jena, Xabi Alonso fez sete mudanças em sua escalação inicial. Lukas Hradecky, o goleiro lesionado, e Jonathan Tah, apesar das negociações falhas com o Bayern Munich, ainda capitaneavam a equipe.

O Leverkusen marca o ritmo

Antes do pontapé inicial, o técnico do Leverkusen declarou que sua equipe ainda não havia atingido a forma ideal. Enfrentar o forte time do Leipzig oferecia uma chance de melhora. A equipe mandante lançou ataques e quase marcou duas vezes, com um cabeceio de Piero Hincapié que quase tocou na parte inferior da trave (10') e um chute de longa distância de Granit Xhaka que passou perto do alvo cinco minutos depois.

O Leipzig, que ainda estava aberto a contratações até pouco antes do jogo, confiou nos veteranos e excluiu seu novo talento da escalação inicial. Com Willi Orban suspenso, o técnico Marco Rose optou por uma linha defensiva de três homens e dois alas adicionais que recuavam durante os ataques do Leverkusen. O jovem El Chadaille Bitshiabu foi escolhido para iniciar como volante defensivo.

A expulsão de Rose

O jogo viu uma substituição precoce quando Amadou Haidara foi atingido na cabeça por um cabeceio de Victor Boniface, o que exigiu a entrada de Nicolas Seiwald no lugar do volante defensivo. O papel de Rose no jogo chegou ao fim após uma falta em Lois Openda, com o técnico do RB repreendendo repetidamente o árbitro Matthias Jöllenbeck e Receiving a yellow-red card as a consequence.

A dominance do Leverkusen foi recompensada com o gol de abertura de Frimpong, após um erro de Lukas Klostermann. O 2:0 foi executado com beleza por Alejandro Grimaldo após uma impressionante jogada em equipe. A luta do Leipzig para acompanhar o ritmo ficou evidente, mas o gol de Kevin Kampl acrescentou tensão, e o Leipzig intensificou seus esforços ofensivos no segundo tempo. Dois gols tardios de Lois Openda (57', 80') selaram a vitória do Leipzig, e a tentativa de comeback do Leverkusen ficou aquém.

No emocionante jogo, o RB Leipzig conseguiu quebrar sua sequência de derrotas contra os campeões reinantes da Bundesliga, o Bayer Leverkusen. A vitória marcou sua terceira vitória consecutiva contra forte oposição.

