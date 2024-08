- A corrida política saxona aproxima-se do seu clímax.

A eleição na Saxônia está chegando ao seu clímax, apenas um dia antes do voto estadual.* Em Leipzig, Susanne Schaper, candidata principal da Esquerda, encerra sua campanha. Os principais partidos já encerraram suas campanhas na sexta-feira, agora se concentrando em seus principais quadros. Cerca de 3,3 milhões de indivíduos são esperados para ir às urnas no Estado Livre no domingo.

O resultado é qualquer coisa menos certo

O resultado permanece tão incerto quanto sempre. Assim como há cinco anos, a CDU e a AfD estão empatadas nas pesquisas. SPD, Verdes e Esquerda estão todos lutando pelo retorno ao parlamento. Além disso, a Aliança pelo Progresso e Justiça Social (BSW) surgiu como um jogador significativo no cenário político. Segundo as pesquisas, a BSW é indiscutivelmente a terceira força mais forte, com valores chegando a 15%.

Raliados defendem a tolerância e a democracia

Em antecipação à eleição, alianças em Görlitz, Zwickau e Dresden planejaram demonstrações para defender a tolerância e a democracia. Segundo os relatórios da polícia, cerca de 8.000 indivíduos se inscreveram para o ato na capital do estado. Uma significativa presença policial é esperada, de acordo com um porta-voz. Mais de 70 associações, coletivos e grupos pretendem expressar sua solidariedade, diversidade e compromisso com a democracia antes da eleição estadual.

CDU e AfD lutam pela vitória

A CDU declarou a vitória como seu principal objetivo. "A CDU deve vencer. Michael Kretschmer deve vencer. Estamos jogando para vencer", disse o secretário-geral da CDU, Carsten Linnemann. Kretschmer é popular porque apresenta um caminho claro à frente e demonstra habilidades de liderança. "Ele é firme em suas crenças. É decidido. Exatamente o tipo de personalidade que este país precisa." Kretschmer é descrito como "o último representante do povo".

A liderança da AfD espera ventos favoráveis para a eleição federal de 2025. "Na Saxônia, na Turíngia e, eventualmente, na Brandemburgo, o destino da Alemanha será decidido", disse a co-presidente Alice Weidel durante um evento de campanha da AfD da Saxônia em Görlitz.

Estatísticas da eleição

Um total de dezenove partidos estão competindo na Saxônia. O estado tem um total de 60 circunscrições. Os eleitores têm a oportunidade de dar dois votos. Com o primeiro voto, um candidato direto é eleito na circunscrição respectiva, enquanto o segundo voto ou voto estadual é dado a um partido. Um total de 120 assentos está em jogo no parlamento estadual, 60 para candidatos diretos e o restante para mandatos de lista. O número pode aumentar devido a mandatos de superávit e equalização.

As seções eleitorais abrirão às 08:00 no domingo e encerrarão às 18:00. O atual parlamento estadual é composto por cinco facções: CDU, AfD, Esquerda, Verdes e SPD. CDU, Verdes e SPD formam a coalizão governamental. AfD e Esquerda estão na oposição.

Apesar da esperada alta participação dos eleitores, o resultado da eleição na Saxônia permanece incerto, com SPD, Verdes e Esquerda todos lutando pelo retorno ao parlamento. Surpreendentemente, a Aliança pelo Progresso e Justiça Social (BSW) surgiu como um jogador significativo, potencialmente assegurando até 15% dos votos.

Em meio à tensão política, foram organizados raliados promovendo a tolerância e a democracia em Görlitz, Zwickau e Dresden, atraindo mais de 8.000 indivíduos.

Leia também: