A máxima "O respeito pela dignidade humana é intocável" estará exposta na Paulskirche de Frankfurt a partir de novembro. O Ministro da Justiça Christian Heinz (CDU) declarou: "Levaremos este marco emblemático dos nossos valores, democracia e sistema jurídico, em linha com o espírito de Fritz Bauer, para a sociedade". Ele acrescentou: "Estou entusiasmado por termos colaborado com sucesso com Frankfurt para exibir esta inscrição no coração da nossa democracia alemã, que bate na Paulskirche de Frankfurt".

O prefeito Mike Josef de Frankfurt (SPD) também enfatizou a importância da declaração: "Diante dos ataques ao nosso sistema democrático por extremistas e fanáticos de todos os tipos, o artigo 1 da nossa Lei Fundamental merece mais reconhecimento do que nunca". A dignidade humana nunca mais deve sofrer nas mãos da violência sancionada pelo estado na Alemanha.

A inscrição foi revelada na Paulskirche por figuras como o ex-procurador público Gerhard Wiese e o presidente do Tribunal Regional Superior, Alexander Seitz. Wiese teve um papel crucial na preparação dos julgamentos de Frankfurt sobre Auschwitz, liderados por Bauer, em 1962.

A Herança de Fritz Bauer

Fritz Bauer, o ex-Procurador-Geral de Hesse, fez com que a frase "A dignidade do homem é inviolável" do artigo 1 da Lei Fundamental fosse instalada na fachada do Ministério Público de Frankfurt em 1966. Com os milhões de mortos e a degradação de inúmeras pessoas devido à sua religião ou crenças políticas durante o Terceiro Reich, Bauer acreditava que era necessário destacar esse artigo.

Em julho, a inscrição foi removida e limpa do edifício do Ministério Público. Isso ocorreu devido à construção do quartel-general da justiça de Frankfurt - que inclui a demolição do Ministério Público existente e a construção de um novo. Durante a construção do novo edifício da justiça, a inscrição estará visível na Paulskirche. Uma agência de design local criou uma camiseta especial com a inscrição "Art. 1 GG" para este evento. Uma parte dos lucros será doada ao Centro de Democracia Hesse na Universidade Philipps-Marburg.

