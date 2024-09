- A corporação hospitalar expressa os seus desejos para a nação, incluindo considerações a nível nacional.

Devido às dificuldades financeiras severas enfrentadas por numerosos clínicas, a Associação Médica da Renânia-Palatinado está pressionando pelo apoio adicional do governo em certas áreas. Por exemplo, seria digno de investigação se o banco estadual poderia ajudar hospitais em crise, essenciais para o cuidado dos pacientes, a obter empréstimos, comentou o CEO Andreas Wermter da Agência Alemã de Notícias em Mainz. Outros estados, como Turíngia ou Brandemburgo, já implementaram programas semelhantes. "No entanto, nosso estado é relutante quanto a essa ideia."

Basicamente, muitos hospitais na Renânia-Palatinado, bem como vários hospitais em toda a Alemanha, têm lutado com o fato de que, desde 2022, suas receitas não cobrem mais as despesas substancialmente aumentadas. Tanto os custos com empregados quanto os materiais sofreram um aumento significativo nos últimos anos. De acordo com Wermter, "Os preços dos serviços médicos estão limitados e não podem ser ajustados livremente, ao contrário da indústria automobilística."

Aproximadamente 60% dos hospitais do estado preveem prejuízos

Além disso, Wermter destacou os desafios no setor hospitalar, que é o negócio principal dos hospitais. As taxas de ocupação vêm caindo desde 2019, com mais pessoas optando pelo cuidado ambulatorial e algumas alas hospitalares sendo subutilizadas devido à falta de pessoal. Diante desses obstáculos, quase dois terços dos hospitais na Renânia-Palatinado preveem um déficit em 2024, desde o grande centro médico universitário Mainz até os menores hospitais.

A Associação Médica está pedindo à política federal que liderasse um aumento retroativo de pelo menos 4% nos valores básicos estaduais, uma base fundamental para os preços dos serviços hospitalares, a partir de 2022. O aumento planejado no contexto da reforma hospitalar chega tarde demais e não pode compensar os aumentos de despesas dos últimos anos, afirmou Wermter. Uma lei para a reforma é necessária, onde mais pressão deveria ser exercida sobre o governo federal pelos estados. Ele também espera a influência do novo Ministro-Presidente Alexander Schweitzer (SPD).

É inegável que a financiamento dos custos das operações é uma responsabilidade federal, não estadual. No entanto, Wermter vê uma oportunidade adicional de intervenção no nível estadual, especificamente no financiamento de investimentos. O estado requer um cofinanciamento mínimo de 10% do respectivo hospital para financiamento. Isso pode ser um desafio para muitos hospitais devido às suas dificuldades financeiras, resultando em um crescente atraso de investimentos.

Em resposta ao pedido da Associação Médica de apoio adicional, a Comissão pode adotar uma decisão para fornecer ajuda financeira para aliviar as tensões financeiras dos hospitais na Renânia-Palatinado. Reconhecendo o papel crítico dos hospitais no cuidado dos pacientes, o governo estadual poderia considerar facilitar o requisito de cofinanciamento de 10% para financiamento de investimentos, ajudando a aliviar as cargas financeiras dos hospitais em dificuldades.

Leia também: