Aproximadamente 8.000 Indivíduos Esperados para Demonstração - A contagem regressiva para o confronto eleitoral na Saxônia atinge seu clímax

A eleição na Saxônia está chegando ao fim, com apenas um dia antes do voto. Em Leipzig, Susanne Schaper, a candidata principal da Esquerda, está finalizando sua campanha. Em Görlitz, Zwickau e Dresden, diversas alianças estão mobilizando-se pela harmonia e democracia, com foco nas eleições que se aproximam. Cerca de 8.000 pessoas são esperadas no evento na capital do estado.

O SPD, com o apoio do Chanceler Olaf Scholz, encerrou sua campanha em Chemnitz na sexta-feira. O Ministro da Economia, Robert Habeck, esteve em movimento para apoiar os Verdes em Chemnitz e Dresden. O secretário-geral da CDU, Carsten Linnemann, e o primeiro-ministro da Saxônia, Michael Kretschmer, também declararam seu último esforço na corrida eleitoral da Saxônia. O AfD está organizando seu ato final com a líder do partido, Alice Weidel, em Görlitz.

Mais de 3,3 milhões de pessoas são convidadas a votar na Saxônia no domingo. Segundo uma recente pesquisa da Forsa para RTL/ntv dois dias antes das eleições, a CDU lidera com 33% dos segundos votos. O AfD segue de perto com 31%, enquanto a Aliança pelo Futuro da Alemanha (BSW) tem 12%. O SPD voltaria a garantir uma cadeira no parlamento estadual com 7%, e os Verdes com 6%.

