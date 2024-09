- A conta X do Schalke é comprometida, dizendo: "Eles têm-nos como alvo agora"

Parece que a conta de mídia social do time de futebol de divisões inferiores Schalke 04, que joga na divisão 2, supostamente foi comprometida. "Ops, estamos com problemas também. #Hacker", Schalke 04 compartilhou na plataforma após várias publicações enigmáticas que apareceram na noite de terça-feira.

Uma das publicações dizia: "Preparem-se para algo grande no campo das criptomoedas! O que acham? Dê uma olhada em nossas próximas publicações!". O time então exibiu o que parecia ser uma nova colaboração no campo das criptomoedas. Logo em seguida, o Schalke 04 reconheceu que isso foi consequência do comprometimento de sua conta. As publicações foram removidas desde então.

Após o comprometimento, houve preocupação com as contas de outras equipes alemãs. Apesar do hack, o Schalke 04 conseguiu anunciar sua colaboração relacionada a criptomoedas.

