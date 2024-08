- A construção do centro de documentação piloto para o complexo NSU progride.

O hub para a documentação de pilotos em relação ao NSU em Chemnitz está previsto para se materializar nos próximos meses. Os arranjos preliminares, como financiamento e acordos de aluguel, já foram colocados no lugar, permitindo o início da fase de execução, de acordo com os iniciadores. A grande abertura está agendada para maio de 2025, com Chemnitz também prevista para se tornar a Capital Europeia da Cultura no ano seguinte.

Enquanto isso, uma série de eventos está planejada para o novo centro. O objetivo inicial é aumentar o reconhecimento do centro de documentação do complexo NSU dentro da cidade e encorajar o diálogo com a população local, de acordo com a declaração. O projeto piloto é apoiado por governos federal e estadual com um financiamento combinado de 4 milhões de euros.

"É fantástico que este projeto pioneiro agora está avançando para a fase de implementação", expressou a Ministra da Cultura Federal Claudia Roth (Aliança 90/Os Verdes). "O centro de documentação de Chemnitz é uma pedra fundamental importante na abordagem do complexo NSU e no fortalecimento da nossa cultura de memória". Ele servirá como uma plataforma para educação, pesquisa e reflexão. Além disso, ajudará a disseminar as narrativas das vítimas e daqueles afetados pela onda de assassinatos e terrorismo de extrema direita do NSU.

O centro está sendo construído em um ponto de venda vazio localizado na Johannisplatz, no centro da cidade. Os iniciadores estão otimistas de que este local oferecerá mais visibilidade do que o local inicialmente proposto, que era um prédio de uma empresa de energia. Uma exposição multimídia intitulada "Processo Aberto" está planejada. Além disso, uma área de encontro comunitário com um café será estabelecida.

Chemnitz e Zwickau já foram refúgios para a infame Organização Nacional-Socialista Subterrânea (NSU). O trio principal morou despercebido por muitos anos, com numerosos apoiadores e orquestrando uma série de assassinatos envolvendo pelo menos dez pessoas - oito de ascendência turca, uma de ascendência grega e um oficial de polícia. O trio também é responsável por vários assaltos à mão armada e várias explosões.

O projeto piloto de Chemnitz visa impulsionar a proposta de um centro de documentação central para o complexo NSU na Alemanha.

