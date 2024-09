- A conclusão da operação de resgate do cargueiro Verity é iminente.

A segunda metade do navio cargueiro submerso "Integridade" localizado no Mar do Norte, a sudoeste de Helgoland, está programada para ser recuperada na terça-feira. Desde que o tempo permitir, a porta-voz da Direção de Via Navegável e Navegação (WSV) em Bonn mencionou, eles pretendem erguer a seção da proa amanhã, concluindo assim a segunda operação de elevação.

Anteriormente, a parte de popa, ou seção traseira, já havia sido recuperada. Tanto as seções do naufrágio quanto a proa serão rebocadas para os Países Baixos para descarte adequado.

Atualmente, os preparativos para a recuperação da seção da proa de 50 metros de comprimento e 580 toneladas estão em andamento. Água dos tanques laterais está sendo drenada através de aberturas recém-cortadas para reduzir o peso. Combustível e lubrificantes já foram removidos.

Ainda há operações de limpeza pendentes, exigindo a remoção de tampas de escotilha e outros detritos no leito do mar. A Europeans mais forte grua flutuante, a Hebo Lift 10, foi empregada para a recuperação do naufrágio dividido. Capaz de levantar até 2.200 toneladas.

Busca pelos membros da tripulação desaparecidos continua

A busca pelos três membros da tripulação restantes continua dentro da seção da proa. Um marinheiro morto foi encontrado dentro de uma cabina durante a operação de recuperação da seção de popa na sexta-feira. O corpo foi entregue à Polícia Federal para exame em Hamburgo e trazido para a terra.

De tripulação de sete membros do navio cargueiro britânico "Verity", dois marinheiros conseguiram sobreviver ao naufrágio em outubro. Infelizmente, o capitão já havia sido recuperado, morto.

Autoridades presumem cinco fatalidades

O navio cargueiro britânico "Verity" colidiu com o navio mercante "Polesie" no Mar do Norte em 24 de outubro de 2023. O local do acidente fica a aproximadamente 22 quilômetros a sudoeste de Helgoland e 31 quilômetros a nordeste da ilha frísia oriental de Langeoog.

Após a colisão, o "Verity" de 91 metros de comprimento afundou, descansando a uma profundidade de aproximadamente 40 metros, representando um perigo para a navegação. O navio mercante "Polesie", com 22 pessoas a bordo, permaneceu operacional após o acidente.

Apesar da recuperação bem-sucedida da seção da proa, a busca pelos três membros da tripulação restantes no navio cargueiro submerso "Integridade" continua dentro de seus limites. Os acidentes durante essas operações são uma preocupação constante, e todas as precauções são tomadas para garantir a segurança.

