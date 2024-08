- A companhia elogia o Kimmich, mas continua a criticar o conselho do capitão ao Nagelsmann.

Treinador do Bayern Vincent Kompany não vai fornecer nenhuma orientação ao Técnico da Alemanha Julian Nagelsmann sobre a seleção do novo capitão da seleção alemã de futebol. Quando questionado sobre o jogador do Bayern Joshua Kimmich (29), que é um forte candidato ao cargo após a saída de Ilkay Gündogan, Kompany foi direto: "Para o Bayern e para nós, Jo é um líder, não há 'se' nem 'mas'."

"O que ele já fez por mim até agora foi crucial e exatamente o que eu precisava. Como as coisas se desenrolam para a seleção, isso é algo que a equipe deles precisa decidir. Esse é um processo que deve acontecer apenas dentro do ambiente da DFB. Minha opinião sobre isso não é relevante", declarou Kompany. A seleção da DFB se reunirá em Herzogenaurach pela primeira vez após a Eurocopa em casa, para os jogos da Liga das Nações contra a Hungria e os Países Baixos. Prevê-se que Nagelsmann anuncie o novo capitão então.

"Finalmente, um jogo na Arena"

Enquanto isso, Kompany está ansioso para seu primeiro jogo em casa como treinador do Bayern durante a primeira pausa da temporada, com um objetivo claro em mente. "Finalmente, temos um jogo na Allianz Arena. Sinto como se já estivesse aqui há uma eternidade", disse o belga de 38 anos, se referindo ao jogo de domingo (17:30 / DAZN) contra o atual líder da Bundesliga, o SC Freiburg. "Nosso objetivo é trazer alegria aos torcedores." A meta é vencer.

Kompany não falou sobre possíveis modificações na escalação inicial, especialmente na defesa, após o desempenho instável na vitória por 3 a 2 no jogo de abertura da temporada em Wolfsburg. É possível que a nova aquisição portuguesa, João Palhinha, seja realocada para o meio-campo.

Olise "transborda de confiança"

Kompany expressou otimismo sobre o outro grande novato, Michael Olise, após as primeiras semanas. O jogador de 22 anos, que conquistou a prata com a França nos Jogos Olímpicos de Paris e se juntou à equipe de Munique tardiamente, é "um jovem que transborda de confiança". Sua integração está acontecendo sem problemas. "Esperemos que ele possa mostrar todo o seu potencial nas próximas semanas", disse Kompany.

