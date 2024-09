- A Comissão considera que a medida não é seletiva.

Hamburgo tem planos de energia que visam fornecer aquecimento distribuído para a Lufthansa Technik e o aeroporto a partir de meados de 2028. O provedor de energia da cidade planeja instalar uma tubulação de 4,7 quilômetros para essas entidades, segundo um anúncio conjunto. O calor fornecido a essas empresas é estimado em atender às necessidades anuais de 17.000 apartamentos.

Esta expansão permitirá que as obras de energia conectem edifícios residenciais e comerciais na parte norte da cidade à rede após 2030. De acordo com Andreas Rieckhof (SPD), conselheiro estadual da autoridade econômica, isso não teria sido economicamente viável sem a nova tubulação, como consta no anúncio.

A Lufthansa Technik espera reduzir suas emissões de suprimento de calor em Hamburgo em dois terços devido a essa tubulação. A empresa visa alcançar neutralidade de carbono em sua localização principal de Hamburgo até 2045. Por outro lado, o aeroporto espera reduzir cerca de 80% de suas emissões de CO2 de suprimento de calor através de aquecimento distribuído. O aeroporto planeja alcançar zero emissões de CO2 até 2035.

O comunicado não revelou os custos do projeto ou especificou a fonte do aquecimento distribuído. O aquecimento distribuído se refere ao fornecimento de água quente e aquecimento a edifícios através de tubulações.

Fontes de energia renováveis provavelmente alimentarão o sistema de aquecimento distribuído, como consta no anúncio conjunto, para ajudar a Lufthansa Technik e o aeroporto a atingir suas metas de redução de emissões. Ao optar por energia renovável, a Lufthansa Technik visa reduzir ainda mais suas emissões de suprimento de calor além da redução de dois terços.

Leia também: