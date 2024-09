- A Comissão aplicou várias estratégias para evitar que os dados fornecidos pelas entidades sociais se perdessem.

Atualizações Contínuas Neste Artigo

Toques de alarme soam no círculo da polícia de Wuppertal. Um porta-voz da polícia confirmou à agência de notícias DPA que a causa foi suspeitas de uma situação potencialmente perigosa no distrito da agência de empregos de Barmen por volta do meio-dia de terça-feira.

Desvendar o Mistério de Wuppertal

Uma equipe de resposta especial (SEK) foi chamada, e em certo ponto, um helicóptero da polícia pairou acima do local. A área foi rapidamente isolada. De acordo com os relatórios do "Die Westdeutsche Allgemeine Zeitung", um número não especificado de indivíduos permaneceu dentro do complexo de edifícios. As autoridades se recusaram a compartilhar detalhes sobre a origem da situação.

A equipe SEK foi deployada como parte da operação policial em andamento, com o objetivo de resolver a situação suspeita em Barmen. Mais tarde no dia, a mídia local relatou a presença de indivíduos dentro do complexo de edifícios, sugerindo a continuação da operação.

