- A combinação dos sistemas de infraestruturas eléctricas e de gás de Hamburgo.

As empresas de serviços públicos de Hamburgo, a Rede Elétrica de Hamburgo e a Rede de Gás de Hamburgo, estão se unindo em uma única empresa chamada Hamburg Energy Networks Ltd. A partir de segunda-feira, elas gerenciarão as redes elétrica, de gás e de hidrogênio da cidade, como anunciado pelas empresas. A Hamburg Energy Networks deve empregar cerca de 2.300 funcionários, com suas sedes principais em Bramfeld e Tiefstack. O foco principal da empresa será atualizar e modernizar a infraestrutura elétrica e de gás, bem como desenvolver a Rede de Hidrogênio da Indústria de Hamburgo. Isso resultará em uma rede de tubulações de hidrogênio de 60 quilômetros na área do porto, principalmente para clientes industriais que usam energia amiga do meio ambiente.

Segundo as empresas, cerca de 1,4 milhão de lares e empresas, pequenas e grandes, recebem sua energia elétrica e gás através da Hamburg Energy Networks. A rede de tubulações de gás abrange aproximadamente 7.800 quilômetros, enquanto a rede elétrica cobre aproximadamente 30.300 quilômetros. A nova empresa será liderada pelo atual duo da Rede de Gás de Hamburgo, Michael Dammann e Gabriele Eggers, junto com seus contrapartes da Rede Elétrica de Hamburgo Ltda., Karin Pfäffle e Andreas Cerbe. Cerbe também atuará como porta-voz da nova equipe de liderança.

As empresas revelaram que seus últimos investimentos na Rede Elétrica de Hamburgo foram de 389 milhões de euros, e 31 milhões de euros para a rede de gás, com ambas as empresas contribuindo com cerca de 124 milhões de euros para as arcas da cidade no ano passado. A fusão decorre de um referendo de 2013 em que os residentes de Hamburgo votaram pela remunicipalização das redes de energia. Isso levou à criação da Rede Elétrica de Hamburgo em 2015 e da Rede de Gás de Hamburgo em 2018, que agora se unirão como Hamburg Energy Networks.

O objetivo principal da nova empresa é facilitar a transição energética e ajudar Hamburgo a alcançar a neutralidade climática até 2045. Além disso, ela visa garantir a segurança energética, oferecer serviços amigáveis ao cliente e apresentar soluções futuras acessíveis e seguras para os residentes locais.

