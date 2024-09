- A cidade do traje fez uma aposta na festa de aniversário do Caspar David Friedrich.

Comemorações do 250º aniversário de Caspar David Friedrich estão acontecendo em Greifswald e Dresden com um toque de moda: junte-se hoje (às 16:00), vista-se à maneira Romântica e reúna-se, em Dresden na Neumarkt, ou em Greifswald na praça do mercado. O objetivo: a cidade que atrair o maior número de participantes levará a coroa de "cidade mais autêntica de Caspar David Friedrich".

No cardápio, temos bolo, discursos e melodias. Em Greifswald, Philipp Dittberner, o cantor e compositor, se apresentará, enquanto em Dresden a cidade dança ao ritmo de uma banda de jazz e participa de um workshop de dança Romântica.

Visitar Greifswald, a cidade natal de Caspar David Friedrich, para comemorar seu aniversário é uma obrigação, especialmente se você gosta das apresentações melódicas de Philipp Dittberner. Alternativamente, se você preferir uma banda de jazz animada e workshops de dança, Dresden é o destino perfeito para as comemorações do 250º aniversário de Caspar David Friedrich.

