- A chuva intensa marcou o início do Gillamoos

Em meio a chuva torrencial, raios e trovões ensurdecedores, deu-se início o café da manhã político inaugural do festival folclórico Gillamoos, localizado em Abensberg, na Baixa Baviera. O tempo instável causou um blecaute na tenda dos Livre Voto. Em busca de abrigo da chuva, os espectadores do evento lotaram a tenda do CSU, que ficara lotada. Apesar da multidão, a apresentação da banda de metais lutou contra o barulho de fundo da tempestade que se aproximava. Enquanto isso, o AfD realizou seu evento ao ar livre no jardim do castelo.

Na quarta-feira seguinte, os organizadores decidiram adiar a reunião do Livre Voto, originalmente marcada para a Quarta-Feira de Cinzas, devido ao tempo imprevisível. Apesar do adiamento, alguns apoiadores ainda enfrentaram a chuva para comparecer ao evento remarcado na tenda do CSU.

