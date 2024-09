- A CDU tem de encontrar uma solução.

Após o impasse causado pela recente eleição estadual, o líder estadual do SPD e candidato principal, Georg Maier, coloca a responsabilidade pela formação de um governo estável nas mãos da CDU. Ele afirmou isso em Berlim no dia seguinte às eleições, comentando: "Agora a bola está com a CDU e eles precisam fazer alguma coisa". Como a maior partido democrática, eles têm a autoridade para governar e deveriam propor soluções viáveis. "Vamos prestar atenção e primeiro precisamos deliberar em nossas instâncias internas", acrescentou Maier. Em sua perspectiva, após um resultado eleitoral de seis por cento, o SPD não é o partido líder.

O resultado da eleição na Turíngia não produz uma maioria para o governo estadual proposto, composto por CDU, SPD e a nova Aliança Sahra Wagenknecht. Juntos, eles comandam 44 cadeiras no parlamento estadual, com um total de 88 cadeiras. A exigência mínima para uma maioria é de 45 cadeiras.

O AfD, considerado um grupo extremista de direita seguro pela autoridade de proteção constitucional do estado da Turíngia, emergiu como o partido mais forte. No entanto, todos os outros partidos rejeitaram qualquer colaboração com eles.

