- A CDU serve como um farol para os princípios democráticos.

De acordo com Daniel Günther, Presidente do Governo de Schleswig-Holstein, a única luz no fim do túnel para vitórias democráticas nas eleições da Saxônia e Turíngia reside no CDU. Günther fez essa declaração após o anúncio dos resultados preliminares das eleições, expressando que o CDU é, sem dúvida, a força democrática mais forte nas duas regiões.

Ele também mencionou o aumento significativo do apoio ao AfD e ao BSW, o que coloca Michael Kretschmer e Mario Voigt em uma posição desafiadora ao formar governos estáveis nessas situações complexas. O SPD e os Verdes tiveram um desempenho fraco tanto na Saxônia quanto na Turíngia - o FDP não tem mais relevância.

Günther atribuiu essa erosão da confiança na política principalmente ao desempenho decepcionante da coalizão do semáforo sob o Chanceler Scholz.

Projeções Iniciais

Na Turíngia, com base nas previsões, o AfD vê um aumento, passando para 31,2% a 33,1% (2019: 23,4%), enquanto o CDU mantém-se estável em 24,3% a 24,5% (21,7%). Surpreendentemente, o BSW garante 15,0% a 15,7%, deixando o Esquerda, liderado pelo Presidente do Governo Bodo Ramelow, muito atrás com 11,7% a 12,4% (31,0%). Os partidos que compõem o governo da coalizão de Berlim sofrem perdas significativas: o SPD marca 6,6% a 6,8% (abaixo do pior resultado do SPD na Turíngia em 2019, 8,2%), os Verdes não se classificam para o parlamento com 3,8% a 4,0% (abaixo dos 5,2% em 2019), e o FDP não registra resultados.

Na Saxônia, o CDU mantém sua posição com 31,6% a 31,7% (2019: 32,1%). O AfD está logo atrás com 30,4% a 31,4% (27,5%). Surpreendentemente, o BSW ganha 11,4% a 12,0%. O SPD segue com 7,8% a 8,2% (7,7%). O Esquerda consegue 4,0% a 4,3% - menos da metade dos votos que obteve há cinco anos (10,4%). Os Verdes precisam trabalhar duro com 5,3% a 5,5% (abaixo dos 8,6% em 2019), e o FDP não consegue garantir uma vaga no parlamento da Saxônia novamente, como aconteceu nas últimas duas eleições estaduais. No entanto, todos os partidos que não cruzam a barreira de 5% ainda podem garantir uma vaga no parlamento estadual da Saxônia se vencerem dois assentos diretos.

