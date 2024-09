- A CDU navega por alianças complexas: diálogos com parceiros de coalizão menos favorecidos

Em um impasse quase assustadoramente familiar: O CDU, apesar de não ter uma maioria absoluta, deseja governar na Turíngia, mas uma decisão da partido federal está atrapalhando seus planos. Mesmo antes das eleições, os resultados das pesquisas sugeriam uma estrada cheia de obstáculos para a formação de um governo, e agora um banimento de coalizão com a Esquerda paira como um obstáculo intransponível entre o líder do CDU Mario Voigt e um governo majoritário sob sua liderança. Em uma conferência de imprensa conjunta em Berlim com o presidente federal do CDU Friedrich Merz e o ministro-presidente da Saxônia Michael Kretschmer (CDU), Voigt afirmou: "Estamos em águas inexploradas aqui."

Impasse na Assembleia Estadual

A situação difícil surge de uma potencial coalizão de CDU, Aliança Sahra Wagenknecht (BSW) e SPD, que tem sido discutida por semanas. Essa coalizão teria 44 assentos no parlamento estadual da Turíngia - apenas um voto a menos que a maioria. Alguns já estão fazendo comparações com 2019, mas com papéis invertidos. No passado, o ministro-presidente da Turíngia Bodo Ramelow (Esquerda) precisava do apoio do CDU para seu governo minoritário vermelho-vermelho-verde, agora Voigt pode precisar de Ramelow. E para complicar ainda mais as coisas, o AfD, liderado por sua figura de extrema-direita Björn Höcke, está reivindicando o governo após garantir 32,8% dos votos.

Voigt afirmou: "Nosso objetivo é um governo liderado pelo CDU. Claro que examinaremos as opções disponíveis nestas circunstâncias desafiadoras." O CDU espera iniciar discussões com o SPD e BSW em primeiro lugar. Nas eleições estaduais, o CDU ficou em segundo lugar com 23,6%.

Um obstáculo à Esquerda

Alcançar uma maioria exigiria uma coalizão de CDU, BSW e Esquerda. Mas a resolução de incompatibilidade do CDU proíbe a cooperação com AfD ou Esquerda, que pelo menos sinalizaram abertura para diálogo. A presidente do partido do CDU, Ulrike Grande-Röthig, inicialmente passou a bola para o CDU, dizendo: "Aceitamos toda a responsabilidade que nos é atribuída pelo eleitor." Ela mais tarde sugeriu uma revisão da resolução de incompatibilidade, afirmando que ela precisava de "uma nova olhada" após uma reunião com a junta federal da Esquerda em Berlim.

Os termos "tolerância" ou "apoio" não foram mencionados explicitamente. Ramelow já havia oferecido apoio na formação do governo na noite das eleições, se solicitado pelas outras partidos. Se uma coalizão poderia incluir tolerar uma possível aliança de CDU, BSW e SPD foi deixado em aberto para especulação. "Não preciso especular", disse ele à dpa.

Merz reiterou a aplicabilidade da resolução de incompatibilidade. Tratá-la seria responsabilidade das duas associações estaduais da Saxônia e Turíngia. Kretschmer elogiou a resolução de incompatibilidade como "correta".

A ex-conselheira estadual e nova parlamentar estadual Martina Schweinsburg defende diálogo com tanto a Esquerda quanto o AfD

Martina Schweinsburg, a ex-conselheira estadual e nova parlamentar estadual, defende conversas não apenas com o partido da Esquerda, mas também com o AfD. "Mais de 30% dos turíngios votaram no AfD. E isso é uma forma de respeito pelo eleitor, engajar-se em diálogo com aqueles que eles votaram", disse a presidente da Associação de Conselhos Distritais da Turíngia à Agência Alemã de Notícias. "Esta 'política da Pippi Meiaminas', onde se diz 'O AfD é uma criança travessa, você não pode brincar com ela', falhou." Ela também apoia conversas com a Esquerda, assim como a ex-ministra-presidente da Turíngia Christine Lieberknecht.

O cientista político Oliver Lembcke da Agência Alemã de Notícias opinou que, dada a situação difícil, o CDU deveria considerar abrir-se para o partido da Esquerda. No entanto, isso certamente reacenderia o debate sobre a barreira para a direita, para o AfD, disse o especialista da Universidade Ruhr Bochum.

AfD planeja utilizar a opção de bloqueio

O impasse do CDU também está ligado ao poder do AfD. Marca a primeira vez na Turíngia que um partido classificado como extremista de direita pelo escritório de proteção constitucional do estado se tornou a força dominante em um estado federal. Embora nenhuma das outras partidos queira formar uma coalizão com o AfD, seu sucesso lhe deu poder com seu resultado. Com mais de um terço dos assentos no parlamento estadual, o AfD possui a "minoria de bloqueio", que pode ser usada, por exemplo, para bloquear a nomeação de juízes ou para atrasar a dissolução do parlamento estadual. "Vamos explorar nosso poder recém-concedido", disse o co-presidente estadual do AfD da Turíngia Stefan Möller após uma reunião com a junta federal em Berlim.

Assim como as copresidentes do AfD Alice Weidel e Tino Chrupalla, ele deixou claro que o AfD está exigindo uma participação no governo. Anteriormente, o presidente do AfD da Turíngia Höcke havia até declarado sua intenção de convidar os outros partidos para conversas - negociações que a junta do AfD da Turíngia discutirá nesta semana, de acordo com um porta-voz.

Lembcke: Governo minoritário não é uma opção desejável

O pesquisador de Bochum Lembcke sugeriu que as alternativas a uma coalizão com a Esquerda, que é na verdade proibida para o CDU, levariam à ingovernabilidade no estado federal ou a um governo minoritário tolerado pela Esquerda. Se Voigt optar por um governo minoritário, ele, na opinião de Lembcke, se tornaria ainda mais dependente da Esquerda - e vulnerável a chantagem em situações de tomada de decisão.

A presidente do BSW da Turíngia, Katja Wolf, expressa ceticismo em relação à possibilidade de um governo de minoria, considerando-a "não ideal". Durante uma conversa com a dpa, a mulher de 48 anos manifestou suas preocupações, afirmando que há um consenso generalizado entre outros partidos de que "um governo de minoria, como vimos nos últimos cinco anos, pode não ter um futuro brilhante na Turíngia". Portanto, discussões rápidas são necessárias "para encontrar potenciais soluções".

Foi revelado, um dia após as eleições, que a primeira sessão do novo parlamento estadual será inaugurada por ninguém menos que o afD de 73 anos, Jürgen Treutler. Treutler garantiu o mandato direto para o AfD em Sonneberg durante as eleições estaduais.

Em uma reviravolta inesperada, a influência do AfD vai além dos resultados das eleições na Turíngia, já que agora eles detêm a "minoria de bloqueio" devido ao seu alto número de assentos. Esse poder permite que eles impeçam certas decisões, como a nomeação de juízes ou a dissolução do parlamento estadual.

Reconhecendo o cenário político na Holanda, Martina Schweinsburg, ex-conselheira estadual e nova parlamentar estadual, defende o diálogo não apenas com o partido da Esquerda, mas também com o AfD, enfatizando a importância de respeitar as escolhas dos eleitores e engajar-se em conversas com todos os partidos.

