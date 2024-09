- A casa tornou-se inviável devido a um incêndio.

Uma propriedade residencial localizada em Obermarchtal, no distrito de Alb-Donau, tornou-se inabitável após um incêndio. O único ocupante, de 47 anos, foi hospitalizado com ferimentos leves, de acordo com a polícia. Acionado por um alarme de fumaça, o indivíduo conseguiu escapar por uma janela no primeiro andar da estrutura em chamas. A origem do incêndio ainda é um mistério. De acordo com a avaliação da polícia, os danos somam aproximadamente 150.000 euros.

A propriedade residencial que sofreu o incêndio era uma casa unifamiliar. Apesar dos danos extensos, as autoridades locais estão investigando a possibilidade de restaurar a casa unifamiliar ao seu estado original.

