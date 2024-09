- A calvície de Woidke em contraste com a direita: o SPD emprega publicidade animada

O SPD está destacando a calvície de Woidke para atrair novos eleitores na reta final das eleições. O SPD de Brandemburgo está utilizando animação digital e a cabeça careca de Woidke para se conectar com diferentes demografias de eleitores durante este período crítico de campanha. Kolesnyk, secretário-geral do SPD, comentou: "Não 'cabeças carecas de direita', mas se careca, então Woidke". Inicialmente, apenas a parte superior da cabeça careca de Woidke aparece nas telas, seguida pela revelação completa do slogan "Se careca, então Woidke", ao lado de uma referência à eleição de 22 de setembro.

A campanha destaca o contraste significativo entre Woidke e a AfD, que está sob suspeita de extremismo de direita pela agência de inteligência interna. De acordo com Kolesnyk, a pergunta principal é: "Quem os eleitores podem ver como Ministro-Presidente?". O SPD acredita que os extremistas não devem ter poder. A campanha visa engajar eleitores mais jovens e aqueles que geralmente evitam conteúdo político.

A cabeça careca de Woidke nos cinemas, lojas de ferragens e no domínio digital

Após a recente pesquisa do RBB pelo Infratest dimap, que colocou a AfD em 27 por cento e o SPD em 23 por cento, à frente do CDU com 18 por cento, Kolesnyk vê uma disputa apertada. Woidke declarou que deixará a política estadual se o SPD não liderar o partido. Desde 1990, o SPD governa o estado com vários parceiros.

O motivo animado será exibido em locais como Potsdam, Falkensee, Teltow e Kleinmachnow em um caminhão na terça-feira, principalmente na área de Berlim. Também será exibido em quatro cinemas e cinco lojas de ferragens, além do Facebook e do Instagram online. Kolesnyk explica a escolha do SPD de não fazer publicidade no TikTok, dizendo: "Chegamos a todas as faixas etárias elegíveis no Facebook e no Instagram".

A representação animada da cabeça careca de Woidke é uma parte fundamental da estratégia do SPD para alcançar eleitores mais jovens e aqueles geralmente desinteressados em conteúdo político. Nos cinemas, lojas de ferragens e digitalmente, os eleitores encontrarão com frequência este elemento único da campanha.

Durante as últimas etapas das eleições, o SPD está utilizando a calvície de Woidke em sua campanha, posicionando-a como um contraste com a suposta extrema-direita de seus oponentes.

Leia também: