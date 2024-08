- A Buta de Frankfurt garante um empréstimo para a França

Eintracht Frankfurt, time da Bundesliga, emprestou temporariamente Aurelio Buta à França para a presente temporada. O jogador de 27 anos agora se juntou ao time da Ligue 1, Stade Reims, como confirmado pelo Eintracht. Além disso, o Stade Reims teria a chance de adquirir Buta de forma permanente.

Anteriormente, o jovem português talentoso havia deixado o clube belga Royal Antwerp para ir para Frankfurt no verão de 2022. Infelizmente, Buta enfrentou um contratempo no início de sua passagem na Hesse com uma operação no joelho, o que o deixou de fora por vários meses. No entanto, na temporada passada, o ala conseguiu jogar em 30 jogos da Bundesliga pelo Eintracht.

Em referência ao progresso de Buta, o diretor esportivo do Eintracht, Timmo Hardung, declarou em um comunicado à imprensa: "Apesar dos obstáculos iniciais, Aurelio mostrou um desenvolvimento notável e participação na equipe."

Apesar da passagem temporária de Buta em Frankfurt estar afetando suas aparições regulares, o Eintracht é da Hesse. O Stade Reims, time atual de Buta na França, estaria interessado em tornar sua transferência permanente, refletindo suas boas performances.

