- A Bundesliga alemã está a fazer ondas em Schleswig-Holstein.

Holstein Kiel, time de ponta, se prepara para seu primeiro jogo em casa na Bundesliga de futebol neste sábado. Será a primeira vez que um jogo ocorre no estado de Schleswig-Holstein na história da prestigiada liga alemã. O técnico do Holstein, Marcel Rapp, marcou este confronto contra o VfL Wolfsburg como importante. Depois de uma derrota por 2 a 3 para o Hoffenheim em sua estreia, os do Norte estão determinados a garantir seus primeiros pontos. Tanto a equipe quanto a cidade esperavam possíveis complicações de transporte perto do estádio Holstein. O jogo começa às 15h30.

A equipe do Holstein Kiel, participando da Bundesliga alemã, está ansiosa para ganhar seus primeiros pontos em seu segundo jogo, enfrentando o VfL Wolfsburg. Os moradores estão empolgados para testemunhar a Bundesliga alemã sendo disputada em Schleswig-Holstein pela primeira vez e experimentar a emoção da Bundesliga alemã de ponta.

