- A BayWa manifesta satisfação com as suas operações de cereais no sul da Alemanha.

BayWa, a empresa agrícola em dificuldades, garante entregas aos clientes e pagamentos aos agricultores. "Dadas as quantidades já documentadas, a BayWa AG pode cumprir integralmente seus compromissos de fornecimento para os setores de moagem, ração e alimentação", anunciou a corporação.

A BayWa, com cerca de 125 pontos de compra de grãos e sementes oleaginosas em Alemanha do Sul, é o principal comprador para os agricultores desta região. "Atualmente, estamos ligeiramente abaixo das nossas projeções, com 84% das quantidades planeadas com base nos dados do ano passado", disse o diretor de comércio Jörg-Simon Immerz. "Uma parte significativa desta diferença se deve a perdas na colheita relacionadas com a cultura em regiões específicas, e esses números não mostram uma erosão geral da confiança na BayWa AG como parceiro confiável para o processamento da colheita."

Déficits de oferta em certas áreas da Wuerttemberg

Houve défices significativos em algumas partes da Wuerttemberg e da Alemanha Oriental devido a "uma mistura de colheitas ruins e práticas agrícolas regionalmente restritas", disse a BayWa. Por outro lado, eles testemunharam um aumento em alguns produtos na Franconia devido a colheitas bem-sucedidas e contratos antecipados. As quantidades de colza permanecem constantes.

"Todo agricultor que entregar sua colheita para nós receberá seu pagamento", reiterou Immerz. Lutando com bilhões em dívidas, a BayWa está sendo apoiada por bancos credores e acionistas principais com um reforço financeiro temporário de mais de meio bilhão de euros.

