- A Baixa Saxónia manifesta o seu descontentamento com a proposta da Baviera para o armazenamento de resíduos nucleares

Um oficial administrativo da Baviera causou confusão em Baixa Saxônia com sua proposta de reunir todos os 16 sites de armazenamento intermediário de resíduos nucleares no local de Gorleben. "O pedido da Baviera é sem precedentes em sua audácia e desfaçatez", comentou o Ministro do Meio Ambiente da Baixa Saxônia, Christian Meyer.

"É hipocritas e irresponsável", acrescentou ele, "eximir a Baviera como um depósito final de resíduos nucleares enquanto propõe a construção de novas usinas nucleares e antecipa a transferência de todos os resíduos nucleares da Baviera para a Baixa Saxônia. Está claro que a Baixa Saxônia não apoia isso". É inapropriado que a Baviera escape de suas obrigações em relação aos resíduos nucleares existentes.

O distrito de Landshut também abriga uma instalação de armazenamento intermediário.

O administrador do distrito de Landshut, Peter Dreier, afiliado aos Eleitores Livres, expressou anteriormente na semana seu apoio à consolidação nacional dos 16 sites de armazenamento intermediário no local de Gorleben, na Baixa Saxônia. Isso é reforçado por uma instalação de reparo existente para recipientes danificados no local.

Além disso, um local único seria mais fácil de supervisionar. "Dadas as inúmeras crises em todo o mundo, não podemos sobrecarregar ainda mais as já estendidas capacidades da Bundeswehr e potencialmente colocar em risco a segurança pública", disse Dreier.

No distrito de Landshut, a Instalação Intermediária de Armazenamento de Isar para Elementos de Combustível Residual reside no município de Niederaichbach.

De acordo com um estudo realizado pelo Instituto Ecológico de Friburgo, a busca por um depósito final para resíduos altamente radioativos pode demorar décadas a mais do que o inicialmente previsto. Em circunstâncias ideais, não se esperaria uma decisão sobre o local antes de 2074 no mínimo. O estudo foi encomendado pela Autoridade Federal para a Disposição de Resíduos Nucleares (BASE).

O Ministério Federal do Meio Ambiente estima que um depósito final será encontrado até 2050. A data limite original era 2031.

