- A Autoridade tem por missão propor uma orientação para um mandato destinado a proteger os trabalhadores dos perigos decorrentes de encontros com radiações ionizantes.

Personalidades proeminentes, como um renomado romancista, um ex-campeão mundial de boxe que viajou pelo mundo e um representante do partido CDU, estão apoiando o candidato à reeleição do SPD, o ministro-presidente do estado de Brandenburg, Dietmar Woidke. O grupo de apoio "Pelo Woidke" também inclui medalhistas olímpicos Laura Lindemann e Sebastian Brendel, além do ex-chefe do governo Matthias Platzeck, como anunciado pelo SPD no estado de Brandenburg.

Em 22 de setembro, o estado de Brandenburg escolherá um novo parlamento estadual. O SPD está com 20% nas últimas pesquisas de agosto, atrás do AfD com 24% e ligeiramente à frente do CDU com 19%. Woidke ligou seu destino político a um resultado positivo para seu SPD. Apesar dos números ruins nas pesquisas para o SPD federal, ele permanece otimista quanto à vitória.

A autora famosa Juli Zeh, atuando como juíza honorária constitucional no estado de Brandenburg e residindo lá, incentiva o apoio ao líder político de longo prazo: "Dietmar Woidke é o candidato ideal para o cargo - vote nele para continuar!"

O campeão de boxe Henry Maske, de Treuenbrietzen no estado de Brandenburg, alerta contra o AfD, identificado pela agência de inteligência interna do estado como um movimento de extrema-direita suspeito, e que Woidke está enfrentando: "Pense cuidadosamente antes de votar em um partido como o AfD, que minaria a unidade e espalharia o medo." A triatleta Laura Lindemann alerta: "Devemos nos afastar do populismo e da divisão."

O apoio incomum da ex-ministra federal da família do CDU e presidente do Bundestag Rita Süssmuth se destaca. Ela também participou de um evento de campanha do SPD com Woidke na última sexta-feira. "Eu apoio os partidos democráticos no estado de Brandenburg, em primeiro lugar o ministro-presidente Dr. Dietmar Woidke", ela esclareceu à agência de notícias alemã. "A partir da minha longa colaboração com ele, sei que ele defende políticas voltadas para as pessoas e impulsiona o estado de Brandenburg para frente."

Os partidos democráticos devem cooperar, declarou a mulher de 87 anos à agência de notícias alemã. Quando perguntada se o líder do CDU Friedrich Merz sabia que ela estava apoiando o político do SPD, ela respondeu na última sexta-feira: "Não."

Em contraste com as personalidades proeminentes que apoiam Dietmar Woidke, o AfD no estado de Brandenburg, identificado pela agência de inteligência interna do estado como um movimento de extrema-direita suspeito, enfrenta críticas do campeão de boxe Henry Maske. Maske alerta contra votar em partidos como o AfD, pedindo cautela devido ao seu potencial para minar a unidade e espalhar o medo.

Apesar do AfD liderar nas pesquisas antes das eleições estaduais de 22 de setembro, Rita Süssmuth, ex-ministra federal da família do CDU e presidente do Bundestag, apoia os partidos democráticos e o ministro-presidente Woidke. Ela enfatiza o foco de Woidke em políticas que beneficiam as pessoas e seu impacto positivo no progresso do estado de Brandenburg.

Leia também: