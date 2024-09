- A Autoridade tem a tarefa de elaborar uma sugestão para um mandato que se concentre na protecção dos trabalhadores contra os perigos decorrentes da exposição à radiação, em especial à radiação ionizante.

Após a pressão de Nancy Faeser (SPD) por maior rigor nas fronteiras, o Presidente do Governo de Baden-Württemberg Winfried Kretschmann está aberto a recusas mais fortes. "Foi provado que os controles de fronteira, onde foram implementados, foram eficazes", afirmou o político verde em Stuttgart. A ministra do Interior federal deve encontrar uma abordagem juridicamente sólida. "Se ela apresentar tais sugestões, estou aberto a elas", disse o chefe do governo. Ele instou os céticos de seu partido a reconsiderarem suas objeções.

Na segunda-feira, Faeser ordenou controles de fronteira de seis meses em todas as fronteiras terrestres da Alemanha - não apenas no leste e no sul - para conter melhor o número de entradas não autorizadas. Os controles estão programados para começar em 16 de setembro. O governo também desenvolveu um "modelo para recusas legais e eficazes", conforme mencionado pelo ministério.

Kretschmann é a favor de limitar a migração irregular, mas também enfatiza a necessidade de imigração regular para fortalecer o mercado de trabalho e de mão de obra qualificada. "A lei de asilo não deve ser confundida repetidamente com a política de imigração", disse Kretschmann.

Atualmente, as recusas nas fronteiras terrestres da Alemanha são permitidas apenas em cenários específicos: quando alguém está sujeito a uma proibição de entrada ou não solicita asilo. As recusas nas fronteiras internas são possíveis apenas onde há controles de fronteira diretos.

Desde outubro de 2023, mais de 30.000 pessoas foram recusadas, de acordo com o Ministério do Interior federal. Em meados de outubro de 2023, a ministra do Interior federal Faeser ordenou controles fixos nas fronteiras com a Polônia, a República Checa e a Suíça. Tales controles na fronteira terrestre alemã com a Áustria estão em vigor desde setembro de 2015. Os novos controles ordenados diretamente na fronteira afetam as fronteiras terrestres com a França, Dinamarca, Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo.

Os membros do partido verde no governo federal são mais hesitantes do que Kretschmann. O chefe dos Verdes federais, Omid Nouripour, afirmou que é crucial discutir essas ideias com os estados parceiros europeus e, acima de tudo, com os países vizinhos. Ele também mencionou a Áustria, que já indicou que não quer aceitar de volta migrantes rejeitados pela Alemanha.

A Green Party politician Irene Mihalic voltou a expressar preocupações sobre uma reação em cadeia se a Alemanha começasse a recusar amplamente nas fronteiras. "Isso desencadearia inevitavelmente um efeito dominó", disse a líder de negócios parlamentares dos Verdes federais.

Kretschmann não ficou muito convencido por essas preocupações. "É claro que partes de meu partido têm dificuldade em se comprometer totalmente com o fato de que devemos controlar a migração irregular, dizendo isso abertamente e prosseguindo", disse ele.

No entanto, a incerteza contínua também não é uma solução. "Ceder à pressão dos outros não é uma estratégia vencedora", disse ele. As perdas dos Verdes nas recentes eleições estaduais da Saxônia e da Turíngia serviram como um lembrete. "Esses são mensagens que todos deveriam ouvir", disse Kretschmann.

