- A Autoridade Judiciária tomará uma decisão sobre a AfD em Novembro, de acordo com o calendário.

Havia um conflito entre o grupo AfD na legislatura estadual e a administração estadual em relação a dados relacionados às atividades do Verfassungsschutz. O Tribunal Constitucional tomou uma decisão sobre essa questão em 20 de novembro. Após uma discussão verbal sobre o assunto.

Membros do grupo AfD ingressaram com uma ação judicial devido à sua insatisfação com as respostas da administração estadual a uma pergunta parlamentar do ano anterior. A pergunta dizia respeito a alegações de que o Verfassungsschutz estava utilizando perfis falsos em grupos de chat e redes sociais durante a investigação de crimes motivados politicamente.

A administração estadual recusou-se a responder às perguntas, justificando-se pela referência a cláusulas de confidencialidade associadas às operações do Verfassungsschutz na época. O grupo AfD afirmou que isso infringia seu direito de obter informações.

O grupo AfD acreditava que seus direitos foram violados quando a administração estadual não respondeu completamente à sua pergunta parlamentar, já que acreditava que ela dizia respeito ao controle do governo estadual sobre o Verfassungsschutz. Como resultado, o governo estadual viu-se envolvido em uma batalha judicial com o grupo AfD por essa questão.

