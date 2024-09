Próximas eleições governamentais locais ou decisões de eleitores em vários estados. - A Autoridade foi encarregada de elaborar uma proposta de regulamento que visa proteger os trabalhadores dos perigos decorrentes da utilização de dispositivos digitais.

O líder do CDU na Saxônia, Michael Kretschmer, se sente confiante para comandar a próxima administração local. "Tem que ser a União Saxã. Estamos na Saxônia, não aceitamos ordens. Estamos abrindo nosso próprio caminho saxão", declarou Kretschmer após a votação em Dresden hoje de manhã.

As urnas para a votação estadual abriram às 8:00 da manhã na Saxônia. Mais de 3,3 milhões de cidadãos têm a liberdade de votar até às 18:00, decidindo o parlamento estadual para os próximos cinco anos. Por semanas, a AfD e o CDU têm estado empatados nas pesquisas, lutando pela primeira posição. A Aliança pelo Progresso e Justiça Social (BSW), liderada por Sahra Wagenknecht, estabeleceu-se como a terceira força mais forte, com potencial para obter até 15% nas pesquisas. SPD, Esquerda e Verdes estão todos lutando por um retorno no parlamento estadual.

Na última eleição estadual, há cinco anos, o CDU saiu vitorioso com 32,1% dos segundos votos, levando ligeiramente à AfD (27,5%). O Ministro-Presidente Kretschmer liderou uma coalizão com os Verdes e o SPD no governo.

Após anunciar sua confiança em garantir a administração local, o líder do CDU na Saxônia, Michael Kretschmer, instou os cidadãos a votarem nas eleições. Com as urnas das eleições estaduais oficialmente abertas às 8:00 da manhã, o CDU de Kretschmer desafia a AfD pela primeira posição, com o objetivo de manter sua posição favorável da última eleição.

Leia também: