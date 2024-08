Antes das eleições na Turíngia e Saxônia, o analista político Manfred Gǘllner considera a previsão desafiadora. A influência do ataque terrorista em Solingen nos resultados das urnas para os vários partidos no domingo permanece incerta, declarou Gǘllner durante um painel com a Agência Alemã de Notícias em Berlim. "Já estamos lidando com um nível significativo de incerteza."

Os líderes atuais - Bodo Ramelow (Esquerda) na Turíngia e Michael Kretschmer (CDU) na Saxônia - são bem-vistos, explicou Gǘllner. No entanto, seus apoiadores não costumam votar neles.

"Este é um cenário e quadro de decisão com o qual não estamos familiarizados, mesmo nos estados federais mais antigos", observou Gǘllner. "Isso já levanta questões sobre se os sentimentos que medimos antes das eleições se traduzirão em votos. Poderemos precisar esperar pelos resultados finais para determinar quais alianças são viáveis."

O analista político Hans Vorlânder, de Dresden, prevê que a CDU na Saxônia se beneficiará da discussão sobre migração. De um lado, o líder da CDU, Friedrich Merz, dá a impressão de estar à frente. De outro lado, o presidente da Saxônia, Kretschmer, sempre esteve à frente neste assunto. "Acho que isso dará um pequeno impulso à CDU", disse Vorlânder. "No entanto, se eles ficarão mais fortes do que a AfD, é outra questão."

Este ano, há muitos eleitores indecisos, segundo o pesquisador de longo prazo da TU Dresden. Entre eles, há "considerações de voto tático ou estratégico". A questão é se tornar a CDU a força mais forte ou ajudar os Verdes e o SPD a entrarem na legislatura da Saxônia para evitar que a CDU tenha que negociar com o BSW.

Na Saxônia, Kretschmer atualmente governa com o SPD e os Verdes. A CDU estava recentemente à frente da AfD nas pesquisas, com a AfD em torno de 30 por cento. Na Turíngia, a AfD lidera as pesquisas há algum tempo, bem à frente da CDU e da aliança de Sahra Wagenknecht.

