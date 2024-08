- A autoridade administrativa está a fazer progressos significativos no apoio à comunidade agrícola.

Agricultores em Schleswig-Holstein estão prestes a suspirar de alívio. O Presidente do Governo Daniel Günther recebeu uma ovação após apresentar seu plano de nove pontos durante o Dia do Agricultor do Estado em Rendsburg, após criar expectativa pelo presidente da Associação de Agricultores, Klaus-Peter Lucht. A principal medida de alívio para a agricultura e o governo do estado é a redução da burocracia. "Há uma regulamentação excessiva em numerosos aspectos da vida na Alemanha, que incomoda numerous individuals", declarou o político da CDU.

Os agricultores sentirão alívio de várias maneiras, como na manutenção de sebes. No futuro, os agricultores poderão podar o crescimento lateral a cada três anos, a partir de 15 de setembro em vez de 1º de outubro como antes. As sebes agora podem ser cortadas completamente até o final de fevereiro. Medidas serão tomadas para lidar com ervas daninhas na proteção das plantas. A necessidade de relatar fertilizantes pode ser feita semestralmente. Os agricultores de porcos serão aliviados, pois não precisarão mais de permissão de construção para construir áreas ao ar livre.

Um portal de dados unificado para comunicação entre agricultores e o governo do estado foi anunciado. Isso padronizará a documentação e eliminará entradas duplicadas. Günther falou para os vários centenas de agricultores no salão: "Vocês estão muito mais avançados na digitalização do que nós, e é até absurdo que muitas vezes somos nós que falhamos e vocês carregam uma carga burocrática mais pesada".

O chefe do governo também prometeu reduzir os requisitos de documentação para antibióticos, que são mais rigorosos em Schleswig-Holstein do que em outros estados. Günther garantiu aos agricultores que continuaria a trabalhar nesses tópicos. "Nosso objetivo é ter a menor burocracia possível em Schleswig-Holstein". Sua promessa anterior de defender a agricultura continua em vigor.

Autossuficiência alimentar recomendada

No discurso, o presidente da Associação de Agricultores de Schleswig-Holstein, Klaus-Peter Lucht, chamou por uma abordagem diferente para o fornecimento de produtos locais. "Precisamos de autossuficiência alimentar", disse Lucht no Dia do Agricultor do Estado, que ocorre ao lado da feira agrícola Norla em Rendsburg. Isso é especialmente importante à luz de crises globais, como a guerra na Europa, para evitar prateleiras vazias no futuro.

Quando se trata de biodiversidade ou proteção do clima, não deveria haver contenda entre a política e a agricultura, exigiu Lucht. "Há apenas cooperação". As empresas já estão fazendo sua parte nessas áreas. Os agricultores também têm responsabilidades empresariais em relação às suas empresas.

Lucht exigiu especialmente uma redução adicional da burocracia. "Isso deve ser reduzido novamente". A política deveria ter mais confiança nos indivíduos bem informados na agricultura.

Crítica dos ambientalistas

Crítica, especialmente sobre as futuras regulamentações das sebes, veio dos ambientalistas. "Se as sebes agora podem ser podadas lateralmente a partir de setembro, estamos preocupados que a maquinaria possa se aproximar demais da sebe durante o plantio de cereais de inverno e prejudicar esses habitats vitais para a biodiversidade", disse o presidente do BUND Schleswig-Holstein, Dietmar Ulbrich. O governo do estado cedeu à influência do lobby agrícola.

Em resposta à crítica dos ambientalistas sobre as novas regulamentações das sebes, o Presidente do Governo Daniel Günther declarou que as mudanças eram necessárias para reduzir a burocracia e aliviar a carga dos agricultores.

