- A ausência de Tah deixa Eberl com uma atração irresistível pelo cacau.

Após uma tentativa infrutífera de última hora do FC Bayern Munich para adquirir a estrela do futebol Jonathan Tah, os campeões alemães desistiram de fazer mais contratações durante esta janela de transferências. "Estamos absolutamente satisfeitos com nossa atual equipe", declarou o diretor esportivo Max Eberl antes do jogo em casa do Bayern contra os líderes da Bundesliga, SC Freiburg, marcado para domingo (5:30 pm/DAZN).

Eberl, agora com mais de 50 anos, tentou esclarecer a situação de Tah, que foi amplamente divulgada, incluindo sua participação nas negociações. Segundo Eberl, ele se sentiu como se tivesse sido "jogado para debaixo do ônibus e retratado de uma forma não representativa das negociações privadas" nas últimas semanas.

O cronograma e o preço pedido pelo Leverkusen eram incongruentes

"Foi assim: o Bayer Leverkusen nos deu um prazo de três semanas e meia - 'Escute, pague esse valor até então!'", lembrou Eberl, que escreveu para o diretor esportivo do Leverkusen, Simon Rolfes. "Simon, obrigado pelo prazo e pelo valor, mas não podemos cumprir nenhum dos dois." Isso, segundo Eberl, foi a "verdadeira história" por trás da saga da transferência.

Relatos sugerem que o Leverkusen pediu até 30 milhões de euros por Tah (28), cujo contrato expiraria em um ano e pode permitir que ele deixe o Leverkusen de graça. Em um evento do clube de torcedores do Leverkusen, o CEO do Bayer, Fernando Carro, disse: "Não tenho respeito algum por Max Eberl e não negociaria com ele". Carro depois se desculpou com o Bayern Munich por essas declarações.

O Leverkusen não respondeu a isso

Eberl revelou na sexta-feira que havia entrado em contato com o Leverkusen novamente nas horas finais da janela de transferências, perguntando se o Bayern ainda poderia fazer uma venda e assim recuperar fundos para Tah. "O Leverkusen não respondeu a isso", disse Eberl: "É apenas parte do processo, discutido, negociado, tentado".

Eberl também enfatizou que o Bayern também precisa gerar fundos através de operações de transferência, enquanto equilibra suas despesas. Até agora, o Bayern gastou mais com novos jogadores do que ganhou com transferências de verão, somando mais de 120 milhões de euros em investimentos.

Há especulações sobre possíveis saídas de jogadores no final da janela de transferências, com o atacante Kingsley Coman sendo mencionado como um possível destino de transferência de última hora, talvez na Arábia Saudita. Outra possibilidade em consideração é emprestar o atacante de 20 anos Gabriel Vidović.

