John Lucas Dittrich e Thomas Schulze, de 59 anos, um oficial não partidário, aspiram liderar juntos a Aliança pelo Progresso e Socialismo (APS) em Saxônia-Anhalt. Eles pretendem formar uma equipe de liderança multi-geracional para fortalecer a APS, como Dittrich compartilhou com a Agência Alemã de Notícias.

Recentemente, Dittrich, um estudante de 19 anos de Magdeburg, tem lidado com funções de coordenação em Saxônia-Anhalt. Em nível nacional, ele faz parte do comitê executivo do partido. Antes de ingressar na APS, Dittrich estava afiliado ao Partido da Esquerda até outubro de 2023.

"Saxônia-Anhalt atualmente tem a divisão estadual da APS mais jovem", observou Dittrich. Isso ilustra o desejo de uma abordagem política fresca que cruza gerações. Ele enfatizou que sua atenção está em políticas economicamente sólidas e pacíficas, com as "preocupações verdadeiras" das pessoas em primeiro lugar.

Schulze participará da reunião de fundação

Nascido em Merseburg e atualmente residindo em Tangermünde (pertencente a Stendal), Schulze não estava associado a nenhum partido político até agora. Ele trabalha como oficial administrativo na recepção estadual em Stendal e está ativamente envolvido em esportes, como ex-presidente da Associação de Futebol da Juventude de Saxônia-Anhalt por vários anos.

A divisão estadual da APS será estabelecida no sábado em Magdeburg. Além dos dois presidentes, outros membros do conselho serão eleitos e questões importantes serão resolvidas. A presidente federal, Amira Mohamed Ali, também é esperada para participar da reunião de fundação.

Nas últimas eleições estaduais em Saxônia e Turíngia, a APS conseguiu pontuações de dois dígitos, tornando a participação na coalizão uma possibilidade em ambos os estados. A próxima eleição estadual em Saxônia-Anhalt está agendada para 2026. Nas eleições europeias em junho, a APS ficou em terceiro lugar em Saxônia-Anhalt com 15 por cento, atrás do AfD e da CDU.

Logo antes da reunião de fundação em Magdeburg, Schulze expressou seu interesse em ingressar na APS, mencionando seu amor pela região e desejo de contribuir. Quanto ao seu histórico profissional, Schulze compartilhou que possui um diploma de Bacharel em Serviço Social, enfatizando ainda mais seu compromisso em servir à comunidade.

