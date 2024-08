- A Assembleia Legislativa está a convocar uma sessão especial para discutir as consequências do incidente de esfaqueamento.

Após o ataque fatal a faca em Solingen que resultou em três mortes, o parlamento de Brandemburgo realizará uma sessão especial na quinta-feira (9h) para debater as possíveis consequências. O grupo parlamentar da AfD em Brandemburgo solicitou essa reunião. Após o ataque, as discussões sobre o controle mais rigoroso de armas e expulsões aumentaram. O Ministro-Presidente Dietmar Woidke (SPD) e o Ministro do Interior Michael Stübgen (CDU) expressaram reservas em relação à nova lei federal que favorece o retorno acelerado, enquanto a Ministra do Interior Federal Nancy Faeser (SPD) considera a responsabilidade dos estados em expulsar indivíduos com ordens de saída pendentes.

Em seguida, na sexta-feira, três pessoas morreram e oito ficaram feridas devido a um ataque a faca em um festival local em Solingen, Renânia do Norte-Vestfália. O principal suspeito deste incidente é um sírio de 26 anos que deveria ter sido deportado para a Bulgária no ano passado, mas não foi. A fração da AfD defende medidas severas, como proibir que solicitantes de asilo, refugiados, refugiados ucranianos que fogem da guerra e migrantes estrangeiros autorizados e deportáveis participem de reuniões públicas. O Brandemburgo elegerá sua nova assembleia legislativa em 22 de setembro.

O Landtag de Brandemburgo, a pedido do grupo parlamentar da AfD, se reunirá na quinta-feira para discutir as possíveis consequências dos recentes eventos. Após as eleições em setembro, o Brandemburgo receberá sua nova assembleia legislativa no Landtag.

Leia também: