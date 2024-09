- A Assembleia Legislativa do Saarland aprova um plano financeiro adicional

Após as enchentes catastróficas em Saarland há quatro meses, o parlamento estadual de Saarland deve aprovar um orçamento adicional na quarta-feira, às 9h. O orçamento, no valor de 94 milhões de euros para este e o próximo ano, é destinado a cobrir os reparos dos danos.

Inicialmente, o parlamento reconhecerá a enchente como um evento além das capacidades de gerenciamento do estado e que esgotou financeiramente o estado. Este reconhecimento abrirá caminho para a obtenção de empréstimo. O empréstimo, registrado como "ativo especial", será pago em dez prestações anuais, a partir de 2027.

Segundo a explicação do governo, são estimados aproximadamente 75 milhões de euros apenas para reparar os danos. Também serão incluídos fundos para medidas de prevenção de enchentes futuras.

A sessão plenária também deve incluir discussões sobre a "revisão intermediária" do governo de partido único do SPD, liderado pela Ministra-Presidente Anke Rehlinger. A CDU apresentou uma moção, afirmando que, após quase três anos sob o governo do SPD, o Saarland enfrenta tempos difíceis.

A moção da CDU argumenta que o governo falta direção em áreas-chave, como economia, educação, segurança interna e municípios. É necessária uma mudança de rumo, segundo a moção. No entanto, o líder do grupo parlamentar do SPD, Ulrich Commerçon, já expressou forte discordância antes da sessão plenária, afirmando que o governo estadual funcionou confiavelmente e alcançou muito.

