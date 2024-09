- A Amprion inicia os preparativos de construção de projectos de conversão de energia offshore.

A Amprion, gestora da rede, recebeu a aprovação para construir uma estação de conversão em Lingen, no distrito de Emsland, interligando parques eólicos offshore no Mar do Norte. A aprovação necessária do escritório de comércio em Osnabrück foi concedida, segundo anúncio da Amprion em Dortmund. Isso ocorreu antes do esperado. A data prevista para o início das obras no parque industrial de Lingen é a primavera do próximo ano, com os preparativos já em andamento. A Amprion prevê um período de construção de cerca de dois a três anos.

A estação de conversão atenderá aos sistemas de transmissão de energia offshore DolWin4 e BorWin4. Essas linhas de transmissão são projetadas para canalizar até 1,8 gigawatts de energia dos parques eólicos do Mar do Norte para a terra em 2028. Essa quantidade de energia é equivalente às necessidades de uma grande cidade como Hamburgo, com 1,8 milhões de habitantes.

Cabos passam por baixo de Norderney

A maioria desses cabos será instalada lado a lado: partindo dos parques eólicos, eles cobrirão inicialmente 60 ou 125 quilômetros no mar e passarão por baixo de Norderney. Mais 155 quilômetros serão instalados como cabos subterrâneos da costa até a subestação existente da Amprion Hanekenfähr perto de Lingen.

Antes de serem entregues à rede de energia, a corrente contínua recebida será convertida em corrente alternada na estação de conversão em construção. A corrente contínua tem valores de perda substancialmente menores do que a corrente alternada em longas distâncias de transmissão. A energia eólica é predominantemente destinada a centros de consumo no oeste e no sul da Alemanha, onde as fontes de energia renovável são essenciais após o desligamento da energia nuclear e do carvão.

A conversão de corrente contínua em corrente alternada na estação de conversão servirá principalmente ao consumo de energia renovável no oeste e no sul da Alemanha, já que essas regiões dependem fortemente dessas fontes devido ao desligamento da energia nuclear e do carvão. A construção da estação de conversão permitirá que ela lidere com a energia dos parques eólicos offshore, contribuindo significativamente para o setor de energia renovável.

