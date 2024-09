- A Alemanha pode beneficiar de ter um análogo de Donald Trump.

Cantor Heino (85, conhecido por sua música "Schwarzbraun ist die Haselnuß"), segundo o relatório da Bild, deseja um político alemão semelhante ao ex-presidente dos EUA Donald Trump. Heino afirmou, segundo a Bild nesta quarta-feira, que "a Alemanha precisa de uma figura como Trump que finalmente limpe nosso país e não dê ouvidos às opiniões de seus oponentes". Ele acrescentou: "Alguém com uma voz alta que permaneça firme e priorize o bem-estar de seu país e de seus cidadãos". Trump está concorrendo novamente à nomination republicana nas eleições presidenciais dos EUA em 5 de novembro.

Heino expressou, de acordo com o relatório da Bild, que muitas pessoas compartilham de suas opiniões, mas têm medo de expressá-las. "As pessoas têm medo de exclusão social", afirmou a Bild. "Eu, aos 85 anos, não me importo. Fico com minhas convicções. Não quero que nosso belo país afunde."

Quanto à discussão em andamento sobre imigração e deportações, a Bild citou Heino dizendo: "É inaceitável caminhar pelas ruas da Alemanha com medo de ataque". Ele enfatizou: "Precisamos abordar o problema dos migrantes criminosos. São necessárias deportações em massa. Quem comete violência aqui não pertence aqui e deve sair."

A carreira de Heino foi marcada por controvérsias. Por exemplo, ele gravou os três versos do hino nacional alemão a pedido do ex-ministro-presidente de Baden-Württemberg e ex-juiz nazista Hans Filbinger (CDU) nos anos 70, o que foi destinado a ser uma ferramenta educacional. Heino defendeu sua ação. Nos anos 80, ele enfrentou críticas por se apresentar na África do Sul durante o embargo da ONU durante o período do apartheid.

Heino se recusou a ser silenciado quando seu "concerto noturno alemão" foi criticado como "domado" em sua cidade natal de Düsseldorf. Após uma palavra do prefeito, Heino foi permitido promover seu concerto como planejado.

A discussão sobre imigração e deportações intensificou-se na Alemanha devido a vários incidentes violentos. Em Solingen, um suposto islamista esfaqueou três pessoas e feriu outras oito em uma festa da cidade em agosto. Um sírio de 26 anos está detido pelo crime.

As estatísticas criminais nacionais registraram 214.099 casos de crimes violentos em 2021, um aumento de 8,6% em relação a 2022. Os crimes violentos incluem homicídio, assassinato, estupro, coerção sexual, roubo e lesões corporais. Em 2019, ano pré-Corona, as estatísticas criminais registraram um total de 181.054 casos de crimes violentos na Alemanha.

