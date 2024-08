- A Alemanha não deve beneficiar financeiramente dos carregamentos de armas.

Ex-líder alemão da esquerda parlamentar, Gregor Gysi, manifestou sua oposição às exportações de armas da Alemanha, citando o passado do país durante a Segunda Guerra Mundial. Falando em um evento ao lado do presidente do governo da Turíngia e candidato principal da Esquerda, Bodo Ramelow, em Erfurt, Gysi afirmou: "Sou contra as vendas de armas alemãs". Apesar de sua posição, ele não se opõe ao direito da Ucrânia de se defender contra os ataques russos. Em vez disso, sugere que outros países forneçam armas e a Alemanha se concentre em fornecer ajuda humanitária, com o objetivo principal sendo um cessar-fogo.

Guerra e paz, o assunto das exportações de armas alemãs e a possibilidade de deploy de mísseis de alcance intermediário têm sido temas-chave na campanha eleitoral recente da Turíngia.

Gysi chamou a atenção para o crescente sentimento entre os alemães de que não estão sendo adequadamente representados pela política tradicional. Ele instou o Partido da Esquerda, incluindo a si mesmo, a reconsiderar sua abordagem e ações, com o objetivo de evitar que o partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD) ganhe poder.

Ramelow: Estou aqui para ajudar

Ramelow discutiu uma iniciativa lançada pelo Partido da Esquerda que defende um sistema de pensão abrangente na Alemanha, cobrindo todas as profissões e faixas etárias. "Não precisamos de regimes de pensão separados para artistas, funcionários públicos ou autônomos", enfatizou Ramelow. O objetivo é fornecer uma renda de aposentadoria de 1.200 euros para todos.

Ao se dirigir à multidão, Gysi e Ramelow pediram apoio ao Partido da Esquerda. "Tudo o que queremos é um céu azul", disse Ramelow, referindo-se à AfD, que lidera as pesquisas. "Estou aqui para servir pelos próximos anos", prometeu Ramelow, de 68 anos, que lidera um governo vermelho-vermelho desde 2014, com uma breve pausa, e não teve maioria desde 2020. O Partido da Esquerda está atualmente com cerca de 13 a 14 por cento nas pesquisas, muito abaixo dos cinco anos atrás.

