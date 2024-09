- A AfD defende um escrutínio minucioso dos erros

Após um problema de software no processo de atribuição de assentos para o novo parlamento estadual da Saxônia, a AfD iniciou uma investigação. "Precisamos descobrir exatamente o que deu errado", declarou Jörg Urban, líder estadual e parlamentar da AfD na Saxônia, em comunicado. Ele exigiu um relatório detalhado do erro. "Se houver qualquer anormalidade, tomaremos medidas legais."

Isso foi desencadeado por um problema inicial no software que levou à publicação incorreta dos números de assentos para cada partido. Após revisão, o comitê eleitoral estadual corrigiu a distribuição de assentos. Como resultado, a AfD agora terá um assento a menos do que inicialmente anunciado. De acordo com as figuras atualizadas, o partido terá 40 assentos e, portanto, perderá seu chamado poder de veto. O parlamento estadual da Saxônia consiste em 120 assentos.

Urban enfatizou que não há suspeita de manipulação intencional. "Neste caso, trata-se da influência política da AfD no parlamento estadual da Saxônia. Qualquer incerteza sobre o resultado eleitoral definitivo deve ser descartada."

Um poder de veto implica que um partido detém mais de um terço dos assentos no parlamento estadual. Nesse caso, pode bloquear certas leis estaduais que exigem uma maioria de dois terços de todos os membros para serem aprovadas. Na Saxônia, assim como em outros estados federais, por exemplo, juízes constitucionais e o chefe do escritório de auditoria do estado são eleitos por uma maioria de dois terços de todos os parlamentares. Como resultado, alguns cargos não poderiam ter sido reeleitos sem a aprovação da AfD. Além disso, poderia ter impedido a auto-dissolução do parlamento estadual.

