Após suas vitórias na Turíngia e Saxônia, o AfD está comemorando uma "mudança de maré" durante um evento político no festival folclórico Gillamoos em Abensberg, Baixa Baviera. De acordo com a líder do grupo no parlamento estadual da Baviera, Katrin Eber-Steiner, "A mudança está acontecendo agora", ela declarou. Ela discutiu a emergência de uma "nova fase" e uma "nova era política na Alemanha".

Ela criticou os partidos que evitam a colaboração com o AfD, rotulando-a como uma "barreira auto-criada". Em sua opinião, essa abordagem não é sustentável a longo prazo. "O fogo já pulou", disse Ebner-Steiner. "Essa barreira agora está ardendo intensamente".

Ela também anunciou que, ao entrar no governo, o AfD facilitará a expulsão de milhões da Alemanha: "Apoio inabalável para o retorno de milhões", ela declarou.

Durante seu discurso, Eber-Steiner se referiu à relutância de alguns partidos em colaborar com o AfD como uma "vitória antecipada para a ampla agenda do AfD". Ela enfatizou ainda que essa posição não é sustentável, comparando-a a "uma vitória antecipada que agora está se transformando em um incêndio em pleno desenvolvimento".

