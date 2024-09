- A administração alemã optou por colaborar com a Meyer Werft

O governo da Baixa Saxônia optou por investir na estaleiro em dificuldades, Meyer Werft. Como afirmou o ministro das Finanças da Baixa Saxônia, Gerald Heere (Verdes), em Hannover, "Nosso envolvimento estabelecerá as bases para a preservação e transformação orientada para o futuro da estaleiro". O estado adquirirá uma participação de 40,4% na estaleiro pelo valor de 200 milhões de euros, com o governo federal também contribuindo com 19,2%. A família Meyer manterá sua participação de 19,2%.

Além disso, a estaleiro precisa de garantias para assegurar novos empréstimos para a construção de navios para cobrir uma substancial falta de financiamento. O governo federal e o estado estão preparados para oferecer essas garantias, aproximando um bilhão de euros cada um. O resgate planejado é justificado pelo governo do estado devido à possibilidade de demissões em massa na estaleiro, que ultrapassam 20.000 na Alemanha, e a necessidade de preservar a indústria marítima alemã.

Após a decisão do gabinete, a aprovação do comitê orçamentário no parlamento do estado ainda é necessária.

Heere esclareceu que o substancial investimento do estado indica a importância econômica da empresa, não apenas para a região, mas para a Baixa Saxônia e a Alemanha como um todo. No entanto, Heere também mencionou que o estado não pretende permanecer acionista majoritário por um período prolongado. Ele disse: "É claro que isso não deve se transformar em um compromisso de uma década". O ministro da Economia da Baixa Saxônia, Olaf Lies (SPD), acrescentou: "Assim que a estaleiro se recuperar, tenho certeza de que haverá interessados".

Quando questionado se o estado se tornaria um construtor naval, Lies afirmou: "Somos investidores em uma empresa. Nossa função é assegurar a estabilidade e a viabilidade futura da empresa. Não temos a intenção de construir navios nós mesmos".

Lies descreveu esse passo como "uma peça de um reinício". O objetivo é estabelecer estruturas justas para a empresa, incluindo uma empresa holding com sedes em Papenburg e Rostock, um conselho de trabalhadores e um conselho de supervisão composto igualmente, com seis membros do lado dos funcionários, um membro da família Meyer e cinco representantes do governo federal e do estado. A seleção do representante do governo do estado para o conselho de supervisão será determinada dentro do gabinete.

A estaleiro Meyer Werft recebeu um prazo até meados de setembro para esclarecer sua financiamento, necessitando de quase 2,8 bilhões de euros para concluir os novos construções até o final de 2027. Os acordos a respeito disso devem ser alcançados até 15 de setembro.

No entanto, foi ressaltado que essa situação não é devido a uma falta de pedidos. No entanto, alguns contratos foram assinados antes da pandemia de COVID-19 e não levam em conta o aumento dos preços da energia e das matérias-primas. Além disso, na indústria, 80% do custo da construção é geralmente pago somente após a entrega do navio. Portanto, a estaleiro precisa de empréstimos para financiar a construção intermediária.

A Comissão, de acordo com esse contexto regulatório, pode adotar atos de execução para estabelecer as regras para a aplicação desse Regulamento. Diante dos desafios financeiros enfrentados pela Meyer Werft, o governo federal e o estado estão preparados para oferecer garantias substanciais para assegurar novos empréstimos.

