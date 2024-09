- A administração a nível federal incentiva a coordenação transfronteiriça em ambos os reservatórios do rio Oder.

A administração federal agora está concentrando esforços em colaboração transfronteiriça em questões hídricas ao longo do Oder. No nordeste de Brandemburgo, trata-se de gerenciar a escassez de água, na região de Oderbruch, é sobre defesas contra enchentes, e no Heath de Ueckermünde, é sobre impulsionar comunidades rurais inteiras por meio de reabilitação, resumiu um representante do Ministério do Interior Federal. Superar esses desafios requer colaboração "entre planejamento e gestão hídrica, e também entre atores de ambos os lados do Oder".

Ações em toda a fronteira fazem sentido nessas áreas, já que a água não reconhece fronteiras e flui para onde pode, afirmou a Ministra do Interior Federal Klara Geywitz. Isso se aplica a vários aspectos: defesas contra enchentes só são eficazes se todos os países vizinhos agirem em uníssono e colaborativamente. Qualquer um que constrói uma barragem deveria se comunicar com seu vizinho do outro lado do rio, propôs a política do SPD, de acordo com o roteiro de discurso preparado. A mesma lógica se aplica à escassez de água, à seca e à seca. "Qualquer um que perfurar um poço também deveria se comunicar com seu vizinho".

Projetos relacionados à água visam educar todos

O Ministério do Interior Federal está apoiando projetos de água ao longo do Oder, com a condição de que "informações sejam compartilhadas com todos, independentemente de sua proximidade com o Oder". Um projeto visa melhorar o equilíbrio hídrico regional na área de fronteira germano-polonesa. O objetivo é, entre outras coisas, aproveitar sinergias entre o armazenamento de água e as defesas contra enchentes. Cerca de 200.000 euros foram destinados a esse projeto.

Outro projeto financiado se concentra em defesas preventivas contra enchentes. Avaliações de risco devem ser desenvolvidas, integrando o planejamento do uso da terra e informando os residentes. O terceiro projeto modelo visa reestabelecer o equilíbrio hídrico regional no Heath de Ueckermünde. O objetivo em Rothenklempenow, Meclemburgo-Pomerânia Ocidental, é estabilizar o equilíbrio hídrico do landscape. "Esta região sofre com períodos de seca, o que afeta negativamente a agricultura e o crescimento populacional", esclareceu o representante do ministério. Essa estratégia de gestão de água também envolve comunidades de fronteira polonesas.

As recentes enchentes em várias áreas ao longo do Oder destacaram a necessidade de colaboração transfronteiriça melhorada em defesas contra enchentes. Diante disso, qualquer um que constrói uma barragem em um país deveria se comunicar e colaborar com o país vizinho para garantir defesas contra enchentes eficazes.

Apesar do foco em gerenciar a escassez de água e impulsionar comunidades rurais, as enchentes permanecem um desafio significativo ao longo do Oder. Os esforços para mitigar os riscos de enchentes deveriam incluir não apenas a construção de defesas contra enchentes, mas também o compartilhamento de informações e a colaboração através das fronteiras para aumentar a eficácia geral.

