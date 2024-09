Caso Criminal de Roubo Armada Aparatoso - A acusada com 34 anos aparece no tribunal

Após três anos de um assalto em um jardim comunitário de Berlim-Tegel, começou um julgamento contra um dos suspeitos presumidos. Um homem de 34 anos está sendo acusado de roubo agravado e lesões corporais graves.

Ele é acusado de ter sido um dos agressores que invadiram um barracão do jardim em julho de 2021, supostamente onde estavam quatro pessoas. Sob a ameaça de facas e força física, os agressores supostamente obrigaram a entrega de dinheiro e um veículo. O advogado do réu mencionou que seu cliente faria uma declaração em um momento posterior.

Quatro a cinco outras pessoas não identificadas são suspeitas de terem participado do ataque noturno. Um homem de 21 anos na época foi supostamente agredido com socos. Os agressores fugiram com o veículo da vítima e €70 em dinheiro. Fragmentos de DNA encontrados no carro implicaram o homem de 34 anos como um dos suspeitos. O pai de quatro filhos foi preso há cerca de quatro meses e tem sido detido desde então.

"Ele exigiu dinheiro e chaves do carro."

O então homem de 21 anos, que testemunhou primeiro, afirmou que ele e três amigos estavam relaxando no sofá no barracão do avô quando de repente apareceram indivíduos misteriosos. "Ele exigiu dinheiro e chaves do carro." Uma faca foi apontada para o seu pescoço.

Um dos atacantes é dito ter exibido uma arma, tirando-a das calças. A testemunha afirmou que não podia confirmar se o roubo estava relacionado a negócios de drogas. O julgamento continuará em 6 de setembro.

