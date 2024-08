- A abertura do dia da Saxónia-Anhalt em Stendal

No centro de Stendal, a 23ª celebração do Saxônia-Anhalt foi oficialmente inaugurada. O ministro-presidente da região, Reiner Haseloff, do partido CDU, estava confiante de que o evento seria um sucesso ao lançar o maior festival folclórico já visto em Saxônia-Anhalt. Stendal tem a honra de ser a primeira cidade do estado a sediar o Saxônia-Anhalt Day duas vezes. Até domingo, os organizadores estimam que cerca de 150.000 visitantes comparecerão. Mais de 10.000 participantes locais de todos os distritos fazem parte das festividades, segundo a autoridade estadual. Após uma pausa de cinco anos devido à pandemia da COVID-19, este marca o retorno do festival.

Um dos destaques é o desfile de duas horas do domingo, estimado em cerca de 2,3 quilômetros. Após o incidente violento no festival da cidade de Solingen, na Renânia do Norte-Vestfália, as medidas de segurança foram revistas. Os visitantes podem esperar uma maior presença policial e revistas de segurança aleatórias.

O uso de medidas de segurança reforçadas, como revistas aleatórias e uma maior presença policial, é uma decisão deliberada para garantir a segurança dos visitantes no festival do Saxônia-Anhalt Day. O uso de participantes locais de todos os distritos do estado tem sido fundamental para tornar a celebração do Saxônia-Anhalt Day deste ano em Stendal a maior já organizada.

Leia também: