- A A38 permanecerá fechada até segunda-feira após o acidente.

A Autoestrada 38 de Leipzig a Göttingen continua bloqueada devido a danos próximos a Weißenfels, com previsão de reabertura no início da semana seguinte. Um porta-voz da empresa de autoestradas do estado mencionou a possibilidade de reabrir a ponte Saale por volta do meio-dia da próxima segunda-feira. O principal desafio reside na necessidade de substituir toda a largura da estrada com direção a Göttingen, com faixas individuais não podendo ser reabertas antecipadamente.

Incidente catastrófico envolvendo cilindros de gás e incêndio

No início de uma sexta-feira de manhã, um caminhão colidiu com uma fila de trânsito. Um caminhão transportando cilindros de gás havia parado na ponte Saale perto da vila de Schkortleben. Este veículo em chamas acionou uma reação em cadeia de cilindros de gás explodindo e sendo arremessados para campos vizinhos. Mais de cem bombeiros foram necessários para apagar o incêndio intenso, que continuou a causar danos estruturais por um período prolongado.

A Autobahn GmbH confirmou que a camada superior da estrada havia sido removida para avaliar a laje de concreto subjacente da ponte. Para surpresa deles, a laje estava intacta, facilitando a reconstrução gradual da estrada em si. No entanto, como são necessários processos de cura dependentes do tempo, é improvável que a estrada com direção a Göttingen seja reaberta como originalmente previsto, nesta semana.

