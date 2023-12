Zehn Prozent der Erwerbstätigen werden dieses Weihnachten arbeiten

Da Heiligabend und Silvester in diesem Jahr auf Sonntage fallen, ist diese Zahl deutlich niedriger als im Jahr 2022, als der Anteil der Arbeitnehmer, die am Feiertag arbeiteten, bei bis zu 20 % lag. „Beschäftigte im Einzelhandel, die Last-Minute-Weihnachtseinkäufe erledigen und Feuerwerkskörper verkaufen mussten, hatten dieses Jahr ebenfalls einen freien Tag“, erklärte WSI am Freitag.

Dies gilt nicht für Personen, die im Gastgewerbe tätig sind. Am Morgen des 24. Dezember war der Anteil mit 27 % am höchsten, und der Studie zufolge waren zu diesem Zeitpunkt noch 20 % der Beschäftigten im Gesundheits- und Sozialwesen tätig. Die Zahlen für diese beiden Branchen sanken ab 14 Uhr auf 18 % bzw. 19 %, blieben aber während der gesamten Ferienzeit erhöht.

Der Durchschnitt aller Berufsfelder war an Heiligabend mit sechs Prozent am niedrigsten. Über die beiden Weihnachtsfeiertage stieg diese Zahl leicht auf acht Prozent. An Silvester war die Situation ähnlich wie in der Vorwoche: 9 % der Erwerbstätigen mussten morgens arbeiten und nur 6 % abends.

Den Angaben zufolge gehen Männer und Ostdeutsche grundsätzlich etwas häufiger zur Arbeit als Frauen und Westdeutsche. Für die Studie führte WSI eine Umfrage unter 4.200 Mitarbeitern durch.

