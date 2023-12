Israel und Hamas arbeiten auf einen neuen Waffenstillstand im Gaza-Krieg hin

Aus Hamas-Kreisen erfuhr AFP, dass Haniyeh, der in Katar lebt, mit Ägyptens Geheimdienstchef Abbas Kamel „ein Abkommen zur Beendigung der Aggression und des Krieges, zur Vorbereitung der Freilassung von Gefangenen und zur Beendigung der Belagerung des Gazastreifens besprechen“ will." sagen.

Außerdem hieß es, Haniyeh werde „mehrere Vorschläge“ machen, darunter einen „einwöchigen vorübergehenden Waffenstillstand“ als Gegenleistung für die Freilassung von 40 israelischen Geiseln, darunter Frauen, Kinder und Männer, die keine Militärangehörigen sind.

Vor seiner Abreise traf sich Haniyeh mit dem iranischen Außenminister Hussein Amir Abdullahian in Doha (von Teheran verbreitete Bilder zeigen). Details zu dem Treffen gab es zunächst nicht. Berichten zufolge wird auch der Anführer der mit der Hamas verbündeten palästinensischen militanten Gruppe Islamischer Dschihad, Siad Nachara, Anfang nächster Woche nach Ägypten reisen.

Im November wurden 105 Geiseln und 240 in Israel festgehaltene Palästinenser im Rahmen eines einwöchigen humanitären „Waffenstillstands“ freigelassen, der von Katar, Ägypten und den Vereinigten Staaten vermittelt wurde.

Israelischen Quellen zufolge befinden sich derzeit 129 Geiseln im Gazastreifen. Bei einem Treffen mit den Familien der Geiseln betonte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu, dass sein Geheimdienstchef David Bania daran arbeite, alle Entführten freizulassen.

AFP erfuhr aus Verhandlungskreisen, dass Bania diese Woche in Warschau, Polen, mit CIA-Direktor Bill Burns und dem katarischen Premierminister Scheich Mohammed bin Abdulrahman Al zusammentraf, Sani. Derzeit laufen Gespräche, um „eine Einigung über die Freilassung der verbleibenden Geiseln im Gazastreifen im Austausch für einen Waffenstillstand und die mögliche Freilassung palästinensischer Gefangener zu erzielen“.

Auf internationaler Ebene hofft der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, die Diskussionen über eine neue Resolution zum Gaza-Krieg am Mittwoch fortzusetzen und einen Waffenstillstand zu fordern. Die geplante Abstimmung wurde zweimal verschoben. Den Abgeordneten fällt es schwer, die richtige Formulierung zu finden, um ein Veto von Israels wichtigstem Verbündeten, den Vereinigten Staaten, zu vermeiden.

Der ursprünglich von den Vereinigten Arabischen Emiraten vorgeschlagene Resolutionsentwurf forderte eine „dringende und dauerhafte Einstellung der Kämpfe“. Laut diplomatischen Quellen ist in der aktuellen überarbeiteten Fassung nur von „Waffenstillstand“ die Rede.

Israel und Hamas befinden sich seit mehr als zwei Monaten im Krieg. Am 7. Oktober drangen Hunderte Hamas-Kämpfer, die von der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten als Terrororganisation eingestuft werden, in israelische Städte ein und verübten Gräueltaten gegen örtliche Zivilisten. Nach israelischen Angaben wurden im Gazastreifen etwa 1.140 Menschen getötet und etwa 250 Menschen als Geiseln genommen.

Als Reaktion darauf bombardierten israelische Streitkräfte seitdem Ziele im Gazastreifen und starteten eine Bodenoffensive. Nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums (was nicht unabhängig überprüft werden konnte) wurden bisher mehr als 19.660 Menschen getötet.

Unterdessen gingen die Kämpfe im Gazastreifen am Mittwoch weiter. Das israelische Militär meldete an einem Tag mehr als 300 städtische Kämpfe und Angriffe. Die Operationen richteten sich gegen „Dutzende Terroristen und Terrorinfrastruktur“, darunter einen Raketenabschussplatz und ein militärisches Kontrollzentrum in Khan Younis im Süden Palästinas.

Hamas meldete Angriffe auf die südlichen Städte Rafah und Khan Younis, Deir al-Balah in der Mitte des Küstenstreifens und Gaza-Stadt im Norden. Nach Angaben der Hamas wurden mindestens elf Menschen getötet.

Die humanitäre Lage in Gaza verschlechtert sich aufgrund der anhaltenden Kämpfe: Nach Angaben der Vereinten Nationen haben die meisten Krankenhäuser ihren Betrieb eingestellt und fast 85 % der 2,4 Millionen Einwohner sind nach Israel geflohen. südlich der Küste, um sich vor den Kämpfen zu schützen. Die Hälfte der Bevölkerung leidet unter extremem oder schwerem Hunger.

Am Mittwoch gab das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) bekannt, dass zum ersten Mal ein Konvoi mit 750 Tonnen jordanischen Lebensmitteln im Gazastreifen angekommen sei. Die israelische Zivilverwaltung in den besetzten Gebieten (Cogat) kündigte außerdem den Bau einer Pipeline an, um Trinkwasser aus den mobilen Entsalzungsanlagen Ägyptens zu liefern.

Laut/ju

