Meinung: 4 Faktoren, die beeinflussen könnten, wer in Iowa die Nase vorn hat

Obwohl DeSantis und Haley kaum Chancen haben, den ehemaligen Präsidenten Donald Trump in Iowa zu besiegen, sehen beide einen starken zweiten Platz als Schlüssel, um die letzte Person zu werden, die zwischen Trump und der Nominierung 2024 steht. Darüber hinaus würde das Übertreffen der Erwartungen in Iowa ein Signal für die Kampagne 2028 sein, wenn das GOP-Feld weit offen sein könnte.

Jüngste Umfragen unter republikanischen Caucus-Teilnehmern in Iowa sehen Haley und DeSantis im Mittelfeld, wobei der Gouverneur von Florida leicht in Führung liegt und beide deutlich hinter Trump. Späte Schwankungen sind in Iowa jedoch üblich, so dass jeder Kandidat in der Wahlnacht weit vor dem anderen liegen könnte.

Zu den Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen könnten, gehören:

CNN-Rathaus

Eines habe ich gelernt, als ich viele Präsidentschaftskandidaten in Iowa beobachtet habe: Die Wähler sind weit weniger berechenbar als die Journalisten. Es ist wahrscheinlich, dass Haley und DeSantis für jede Frage, die ein Reporter bei einer Wahlkampfveranstaltung oder einem Fernsehforum stellt, einen Spruch (oder einen Schwenk) einstudiert haben. Aber man weiß nie, was ein politisch engagiertes Mitglied des Publikums zur Sprache bringen wird.

Das haben wir letzte Woche in New Hampshire gesehen. Zum Pech für Haley verpatzte sie die Frage nach dem Bürgerkrieg an einem Tag, an dem die Nachrichtenlage nicht so gut war, was bedeutete, dass viel mehr Menschen das Video sahen und mehr Journalisten über die unbeholfene Antwort der Kandidatin und ihren Versuch, die Situation zu bereinigen, berichteten.

Die beiden CNN-Tagungen mit Haley und DeSantis in Des Moines am Donnerstag könnten also wichtig sein - nicht nur für die unentschlossenen Caucus-Besucher, die sich live einschalten, sondern auch, weil viele weitere Wähler später die nachrichtenwürdigen O-Töne hören werden.

Fauxpas gehen häufiger viral als Clips, in denen ein Kandidat eine Antwort wirklich auf den Punkt bringt. DeSantis und Haley werden also vor allem Fehltritte vermeiden wollen. Aber sie sollten auch versuchen, Momente zu schaffen, in denen sie in den sozialen Medien oder in einer abschließenden digitalen oder Fernsehwerbung für Iowa Werbung machen können.

CNN-Debatte

Die GOP-Debatten in diesem Zyklus hatten etwas von einem "Kindertisch" an sich. Da aber nur Haley und DeSantis auf der Bühne stehen(Trump wird stattdessen an einer Fox News Town Hall teilnehmen), könnte die von CNN veranstaltete Debatte in Des Moines am 10. Januar mehr Interesse und Zuschauerinteresse wecken. Es wird die letzte Chance für Haley und DeSantis sein, vor den Vorwahlen ein landesweites Fernsehpublikum zu erreichen, und sie müssen nicht um Redezeit kämpfen - oder sich mit Vivek Ramaswamys aufmerksamkeitsheischendem Verhalten auseinandersetzen.

Ein starker Auftritt in der Debatte kann unentschlossene Wähler für sich gewinnen. Entscheidend ist, dass sie auch diejenigen anspornt, die sich bereits auf einen Kandidaten festgelegt haben. Die Teilnahme an einem Caucus dauert viel länger als die Stimmabgabe bei einer Vorwahl. Wenn Sie sich an einem kalten, dunklen Januarabend auf den Weg machen, müssen Sie glauben, dass Ihr Kandidat die Mühe wert ist.

Umgekehrt kann ein Fauxpas, der zu einer tagelangen negativen Medienberichterstattung führt, die Anhänger demoralisieren. Als Bezirksleiter für demokratische Kandidaten vor den Iowa Caucuses 2004 und 2008 weiß ich, dass manche Leute ihre Meinung ändern, nachdem sie versprochen haben, einen Kandidaten zu unterstützen, oder in der Caucus-Nacht einfach nicht auftauchen.

Bodenspiel

Die Pro-DeSantis-Super-PAC Never Back Down behauptet, Hunderte von Wahlwerbern ausgebildet zu haben, die in Iowa an Hunderttausende von Türen geklopft haben, in der Hoffnung, die Wähler davon zu überzeugen, dass DeSantis ein besserer Kandidat als Trump ist.

In der Zwischenzeit hat Haleys Kampagne im letzten Monat neue Mitarbeiter in Iowa eingestellt und hofft, von den Feldoperationen der von den Kochs finanzierten Americans for Prosperity Action zu profitieren, die Haley im November unterstützten.

Aber bleiben wir realistisch: AFP Action hat bereits im vergangenen Jahr Millionen von Dollar für Direktwerbung, digitale Anzeigen und Wahlwerber ausgegeben. Ihre Trommelschlag-Botschaften - Trump kann Joe Biden nicht schlagen, Trump hat zu viel Ballast - kamen bei den meisten potenziellen republikanischen Caucus-Besuchern eindeutig nicht an. Die jüngsten Mailings von AFP Action an die Einwohner von Iowan haben sich positiv auf Haley ausgewirkt. Ob sie bei Trump-skeptischen Republikanern oder Unabhängigen etwas bewirken können, ist unklar.

Trumps Kampagne scheint in Iowa die mit Abstand stärkste Bodenkampagne zu haben. Bei jeder seiner jüngsten Kundgebungen haben Redner die Einzelheiten der Teilnahme an einem Caucus erklärt und dafür geworben, dass sich die Teilnehmer als "Caucus-Kapitäne" eintragen. Freiwillige, die ihre eigenen Freunde und Nachbarn rekrutieren, sind in der Regel effektiver als bezahlte Wahlhelfer, die an der Tür eines Fremden auftauchen.

Anekdotische Berichte deuten darauf hin, dass DeSantis in Iowa mehr freiwillige Wahlkampfhelfer als Haley aufgetrieben hat. Das könnte ihm einen leichten Vorteil verschaffen, wenn diese Leute in den letzten Wochen motiviert sind.

Wetter

Das Wetter ist immer ein Joker für eine Winterveranstaltung in Iowa. Eine klare, kühle Nacht würde niemanden bevorzugen.

Schnee oder Eis am 15. Januar würden wahrscheinlich Trump zugute kommen, dessen Befürworter laut der jüngsten Iowa-Umfrage von Selzer & Co für The Des Moines Register, NBC News und Mediacom "eingeschworener und begeisterter" sind.

Schlechtes Wetter könnte auch Haley einen Vorteil gegenüber DeSantis verschaffen, da sie in den Vororten besser abschneidet, wo die gut finanzierten Stadtverwaltungen die Schneeräumung im Griff haben. Für Iowans in ländlichen Gegenden oder Kleinstädten könnte es eine größere Herausforderung sein, Meilen zu einem Caucus-Standort zu fahren.

