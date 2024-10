Der ehemalige philippinische Präsident Duterte beabsichtigt, sich als Bürgermeister zu bewerben, ohne seine umstrittene, tödliche Drogenkampagne zu berücksichtigen.

Manila, Philippinen (AP) — Der ehemalige philippinische Präsident Rodrigo Duterte hat am Montag seine Absicht erklärt, für das Bürgermeisteramt seiner südlichen Heimatstadt zu kandidieren, trotz der internationalen Aufmerksamkeit, die seinem berüchtigten Drogenkrieg gewidmet ist, den das Internationale Strafgericht als potentielles Verbrechen gegen die Menschlichkeit untersucht.

Mit 79 Jahren hat Duterte seine Dokumente bei der Wahlkommission in Davao City eingereicht, wo er etwa zwei Jahrzehnte lang Bürgermeister war, bevor er 2016 zum Präsidenten gewählt wurde. Sein Sohn, der aktuelle Bürgermeister von Davao City, Sebastian Duterte, wird ihm als Vizebürgermeister in den anstehenden Zwischenwahlen zur Seite stehen, wie Beamte mitteilten.

Berichten zufolge wurden während der von Duterte überwachten, polizeilich unterstützten Drogenkriegskampagne über 6.000 Menschen, überwiegend arme Drogenverdächtige, getötet. Menschenrechtsorganisationen behaupten jedoch, dass die tatsächliche Todeszahl viel höher ist und auch zahlreiche ungelöste Morde durch Motorradfahrer, die möglicherweise von der Polizei angeheuert wurden, berücksichtigt werden sollten.

Duterte hat wiederholt bestritten, extrajudizielle Tötungen von Drogenverdächtigen genehmigt zu haben, obwohl er sie öffentlich mit dem Tod bedroht und die Polizei angewiesen hat, Verdächtige zu erschießen, die bei der Festnahme Widerstand leisten.

Angesichts der umfangreichen Drogenkriegskampagne seines Amtes hat Duterte eingeräumt, dass Drogen weiterhin eine bedeutende Herausforderung darstellen. Während seines Präsidentschaftswahlkampfs hatte er versprochen, das Drogenproblem innerhalb von drei bis sechs Monaten zu lösen, aber später eingestanden, dass er die Tragweite des Problems unterschätzt hatte.

Duterte hat die Philippinen 2019 aus dem ICC zurückgezogen, ein Schritt, den Kritiker als Versuch ansahen, sich der Verantwortung zu entziehen. Trotz allem hat der ICC-Staatsanwalt betont, dass das Gericht weiterhin Zuständigkeit für mutmaßliche Verbrechen hat, die begangen wurden, während die Philippinen noch Mitglied des Gerichts waren.

Während seiner tumultartigen Präsidentschaft, die 2022 endete, hatte Duterte mehrfach seine Absicht erklärt, sich aus der Politik zurückzuziehen, aber er hat seine öffentlichen Aussagen bereits mehrere Male widerrufen.

Seine Tochter, die aktuelle Vizepräsidentin Sara Duterte, hatte im Juni bekanntgegeben, dass ihr Vater und ihre beiden Brüder um Senatssitze kandidieren wollten. Duterte selbst teilte jedoch am Samstag in Davao City mit, dass sein Gesundheitszustand, der nicht der beste ist, ihn daran hindern würde, für eine nationale Position zu kandidieren.

Duterte genießt weiterhin Beliebtheit, trotz seines Rücktritts vom Amt des Präsidenten, aber Menschenrechtsgruppen und politische Gegner werden seinem politischen Comeback mit Sicherheit energisch entgegenwirken. Duterte und seine Familie sind auch mit seinem Nachfolger, Präsident Ferdinand Marcos Jr., zerstritten, den er öffentlich als schwachen Führer und Drogenabhängigen diffamiert hat.

Marcos hat Dutertes Anschuldigungen zurückgewiesen und ihm seinerseits vorgeworfen, Fentanyl zu konsumieren, ein starkes Opioid.

Sara Duterte trat im Juli von ihren Posten als Bildungsministerin und Leiterin eines Anti-Insurrektionskörpers unter der Marcos-Regierung zurück. Dies war ein weiteres Indiz dafür, dass ihre Allianz mit Marcos aufgrund grundlegender Differenzen, darunter die Marcos-Regierung's harte Opposition gegen Chinas aggressive Aktionen im umstrittenen Südchinesischen Meer, ins Wanken geraten ist.

Marcos hat die militärische Allianz der Philippinen mit den USA gestärkt, seit die Spannungen mit China im Südchinesischen Meer im vergangenen Jahr deutlich zugenommen haben.

Während seiner Präsidentschaft hat Duterte enge Beziehungen zu Chinas Präsident Xi Jinping und dem russischen Führer Vladimir Putin gepflegt, während er die Sicherheitsrichtlinien der USA und anderer westlicher Regierungen kritisierte.

Dutertes Pläne für ein politisches Comeback haben nicht nur in den Philippinen, sondern auch in der internationalen Gemeinschaft für Kontroversen gesorgt, da Menschenrechtsgruppen und Führer in Asien ihre Bedenken

