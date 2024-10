Israel erinnert sich an den Jahrestag des Terroranschlags vom 7. Oktober mit Trauer und Wut.

An der genauen Stelle, an der Terroristen während des Nova Music Festival in südlichen Israel vor einem Jahr einfielen, steht nun ein Denkmal. Dort wurden am 7. Oktober tragische Vorfälle verewigt, die zum Tod von 1.200 Menschen und der Gefangennahme von über 250 führten.

Der schreckliche Terroranschlag hinterließ eine entsetzte Menge, als Hamas-Milizen das Festival stürmten, Fluchtwege abschnitten und eine Gewaltorgie begannen. Sie zielten gezielt auf Menschen, die zu fliehen versuchten, und töteten gnadenlos Menschen in ihren Fahrzeugen und schossen wahllos auf Gruppenflüchtlinge.

In den letzten zwölf Monaten wurde die Stelle der Massaker, eine abgelegene Wüstengegend in der Nähe der Gazagrenze, in ein Denkmal verwandelt.

Was einst ein großer, offener Bereich war, ist nun mit Hunderten identischer Denkmäler geschmückt, jedes mit dem Namen und Bild eines verstorbenen Opfers.

Das Denkmal für Amit Itzhak David zeigt einen fröhlichen jungen Mann. Seine Lieben ehrten sein Andenken am Montag an der Stelle, indem sie sich gegenseitig umarmten und sein Foto betrachteten.

Am 7. Oktober letzten Jahres wurde der 23-Jährige an der Stelle getötet, kurz nachdem er von einer Reise nach Südamerika zurückgekehrt war, wo er das Ende seines Militärdienstes gefeiert hatte.

Amit's Cousine Inbar Parnassa erzählte CNN, dass die Familie selten an die Stelle kommt. "Es ist einfach zu schwer, hier zu sein und all das zu sehen", sagte sie, während andere Familienmitglieder T-Shirts mit Davids Namen und dem Symbol der Hörner trugen - seine Lieblingsgeste.

Anat Magnezi, Amits Mutter, kniete neben seinem Porträt auf dem Boden und weinte. Ein Musikliebhaber und ehemaliger Wrestler, Amit starb ebenfalls an der Stelle.

Die Massaker beim Nova Music Festival waren das tödlichste Ereignis während der Angriffe am 7. Oktober und machten fast ein Drittel der Opfer aus. Wegen der hohen Anzahl der Opfer dauert es mehrere Monate, bis die israelischen Behörden die genaue Zahl der Todesopfer feststellen konnten.

Die Israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) gaben am Sonntag bekannt, dass 347 Menschen,mostly young, am Tatort starben und mehr als 40 gefangen genommen wurden.

Die Lieben von Gabriel Barel, einschließlich seiner Mutter, seiner drei Brüder und eines engen Freundes aus der Armee, versammelten sich an der Stelle und trugen Kleidung mit seinem Bild. Barrels Bruder Yeoda teilte mit, dass die Familie initially glaubte, er könnte den Angriff überlebt haben und nach Gaza gebracht worden sein.

Doch ihre Hoffnungen wurden zunichte gemacht, als seine Überreste einige Wochen später gefunden wurden. Nach dem Mord an Barel hatten seine Angreifer sein Auto angezündet. Seine verbrannte Leiche erforderte mehrere Wochen, um identifiziert zu werden.

Zeugenaussagen deuten darauf hin, dass mehrere Personen von Hamas-Angreifern sexuell missbraucht und Gewalt ausgesetzt wurden. Hamas bestreitet die Vorwürfe, doch Berichte über sexuelle Gewalt kommen aus verschiedenen Quellen - Überlebende, Ersthelfer und medizinische und forensische Experten. Sowohl die Vereinten Nationen als auch der Internationale Strafgerichtshof haben Beweise für die von Hamas-Angreifern begangenen Sexualverbrechen vorgelegt.

Der Konflikt geht weiter

Am Jahrestag der Hamas-Terroranschläge markiert Montag den Beginn des Krieges Israels gegen die militante Gruppe in Gaza.

Der langwierige Konflikt hat zum Tod von mehr als 41.000 Palästinensern in Gaza geführt und eine schwere humanitäre Krise ausgelöst, die fast alle der 2,2 Millionen Bewohner des Streifens zur Flucht gezwungen hat.

Während Versammlungen in ganz Israel tauchten den ganzen Tag hindurch Erinnerungen daran auf, dass der Konflikt in Gaza weitergeht. Die IDF zielten ununterbrochen auf Ziele im Gazastreifen, was laute Explosionen im südlichen Israel hervorrief.

Das Ziel Israels in Gaza ist es, Hamas zu eliminieren und die restlichen Geiseln zu retten, aber keines dieser Ziele ist bisher erreicht worden. Während die Gedenkveranstaltungen stattfanden, wurden mehrere Raketen auf Israel abgefeuert und verletzten zwei Menschen.

Obwohl solche Angriffe selten sind, zeigen sie, dass selbst nach einem Jahr intensiver Konflikte Milizen in Gaza noch immer in der Lage sind, Israel anzugreifen.

Während einer Gedenkfeier in Kibbutz Nir Oz waren die Spuren der Raketen, die von Gaza aus abgefeuert wurden, deutlich am Himmel zu sehen. Die landwirtschaftliche Siedlung mit 400 Einwohnern war erneut ein Ziel während der Angriffe am 7. Oktober; ein Viertel ihrer Bewohner wurde getötet oder gefangen genommen.

Daniel Lifshitz, ein Freund des verstorbenen Dolev Yehud, zündete eine Kerze auf Yehuds Grab während der Gedenkfeier an und sprach mit CNN. Jeder in der eng verbundenen Gemeinschaft war von dem Angriff betroffen, da Yehud ein freiwilliger Medic in Nir Oz war, der herauskam, um Hilfe zu leisten, als er merkte, dass die Siedlung angegriffen wurde und Verletzte vorhanden waren. Er wurde getötet, aber seine Leiche wurde erst im Juni gefunden und identifiziert. Yehuds schwangere Frau Sigal und seine drei Kinder überlebten das Massaker. Ihr viertes Kind wurde neun Tage später geboren.

Yehuds Schwester Arbel wurde zusammen mit ihrem Freund Ariel Cunio und dem Bruder von Cunio, David, David's Frau Sharon Alony Cunio und ihren drei Jahre alten Zwillingstöchtern nach Gaza entführt.

Alony Cunio und die Zwillingstöchter wurden während einer Waffenstillstandsvereinbarung im November freigelassen, aber die restlichen Mitglieder der Gruppe bleiben in Gefangenschaft.

"Dolevs Schwester ist immer noch in Gaza. Sie ist eine von vier oder fünf Zivilfrauen, die derzeit dort leben. Die höchste Priorität besteht jetzt darin, sie und die anderen zurückzubringen", sagte er.

Die Cooper-Familie wurde im Juni darüber informiert, dass Amiram Cooper, der 84-jährige Ehemann von Nurit und einer der Gründer des Kibbuz, verstorben ist. Bedauerlicherweise wird sein Leichnam noch immer in Gaza festgehalten.

Am Nir Oz-Friedhof teilte Amat Moshe, deren Großeltern Bewohner des Kibbuz waren, mit CNN ihre Gefühle. "Dieser Ort ist in der Zeit erstarrt. Menschen aus dem Kibbuz sind immer noch vermisst", sagte sie.

Im Oktober des letzten Jahres musste Moshes Großmutter Adina Moshe tragischerweise mitansehen, wie Hamas in ihr Zuhause einfiel und ihren Ehemann David abschlachtete. Adina wurde dann entführt und nach Gaza gebracht, bevor sie im Rahmen eines Waffenstillstandsabkommens im November freigelassen wurde.

Während der Gedenkzeremonie am Montag weinte Adina schwer am Grab von David, ihr Körper zeigte die Qualen des letzten Jahres. Ihre Tochter Maya Shoshani Moshe eilte zu ihr, um sie zu trösten, bevor sie selbst zusammenbrach.

Zuvor hatte Adina öffentlich den Premierminister Benjamin Netanjahu angesprochen und um die Rückkehr der restlichen Geiseln gebeten. "Sie haben die Macht, Herr Netanjahu. Sie können sie nach Hause bringen. Ich fürchte die Folgen, wenn Sie nicht handeln", sagte sie im Februar, als sie auf Netanjahus Ablehnung des Waffenstillstands und des Geiselaustauschs von Hamas reagierte.

Ihre Gefühle spiegelten die Empfindungen vieler Israeli wider, die unzufrieden mit Netanjahu sind. Proteste gegen den Premierminister und seine Regierung haben wieder zugenommen, und der Zorn spiegelte sich in öffentlichen Veranstaltungen während der Gedenkzeremonien am Montag wider.

In den frühen Morgenstunden des Tages marschierten Familienmitglieder der Geiseln zu Netanjahus Wohnsitz in Jerusalem und ließen eine Sirene zwei Minuten lang vor seiner Tür ertönen.

Netanjahu entschied sich, einen niedrigen Profil zu halten, und nahm nicht an dem Ereignis oder anderen Zusammenkünften teil, abgesehen von einer kleinen Zeremonie in Jerusalem.

Als sich am Montagabend Hunderte in Tel Aviv versammelten, um den Opfern der Angriffe zu gedenken, sollte die Politik eigentlich außen vor bleiben. Doch für viele der Redner war die Politik untrennbar mit dem Schicksal ihrer Lieben verbunden.

Jonathan Shimriz, Bruder von Alon Shimriz, einem Geisel, der später bei einem missglückten Rettungsversuch in Gaza getötet wurde, forderte eine Regierungsermittlung in die Handhabung der Geiselnahmekrise. "Es gibt keine Führung, keine Rechenschaftspflicht", sagte er zu der Menge.

Der Nahen Osten bleibt ein Pulverfass, und die Situation in Gaza bleibt besonders volatil. kürzlich legten die Vereinten Nationen und der Internationale Strafgerichtshof Beweise für sexuelle Verbrechen vor, die von Hamas-Angreifern während der Vorfälle am 7. Oktober begangen wurden.

Trotz Israels Militäroperationen in Gaza zeigt der Konflikt keine Anzeichen einer Beruhigung. Der Gazastreifen, in dem über 2,2 Millionen Menschen leben, wurde schwer getroffen, und über 41.000 Palästinenser kamen dabei ums Leben.

Dieses globale Drama hat den Nahen Osten in den Mittelpunkt der internationalen Besorgnis gerückt, und die Welt schaut gespannt, wie sich die Situation entwickelt.

